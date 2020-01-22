Tekerlekli sandalyeler TSD Çerkezköy Şubesine teslim edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekerlekli sandalyeler TSD Çerkezköy Şubesine teslim edildi - Son Dakika

Tekerlekli sandalyeler TSD Çerkezköy Şubesine teslim edildi

7 saat önce

AK Parti Çerkezköy İlçe Başkanlığı tarafından alınan 6 adet tekerlekli sandalye Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Çerkezköy Şubesine teslim edildi.

Tekerlekli sandalyeler TSD Çerkezköy Şubesine teslim edildi, System.String[]

AK Parti Çerkezköy İlçe Başkanlığı tarafından alınan 6 adet tekerlekli sandalye Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Çerkezköy Şubesine teslim edildi.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan ve Çerkezköy İlçe Başkanı Ümit Kök bir süre önce TSD Çerkezköy Şubesini ziyaret etmiş ve tekerlekli sandalye alma sözü vermişti.

AK Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Ümit Kök, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri TSD Çerkezköy Şube Başkanı Gülnur Kocaçınar'ı ziyaret ederek aldıkları 6 adet tekerlekli sandalyeyi teslim etti.

Kocaçınar ise desteklerinden dolayı Kök'e teşekkür etti.

Türkiye Sakatlar Derneği, Çerkezköy, Tekirdağ, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Bekçilere kimlik sorma ve gözaltı yetkisi içeren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Abdüllatif Şener'in fotoğrafı sosyal medyada günün konusu oldu 2020 yılında 8 bin 200 civarı bekçi ataması yapılacak 'AK Parti ile ittifak yapar mısınız?' sorusuna Akşener cevap verdi: Ön şartımız parlamenter sisteme dönmek

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 19:30:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekerlekli sandalyeler TSD Çerkezköy Şubesine teslim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]