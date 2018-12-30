Tekerlekli Sandalyelerin Arızaları Bozüyük'te Giderilecek
1 saat önce
Engelli bireylerin sıklıkla karşılaştıkları akülü tekerlekli sandalyelerdeki arızalar artık Bilecik'in Bozüyük ilçesinde de giderilebiliyor.
Engelli bireylerin sıklıkla karşılaştıkları akülü tekerlekli sandalyelerdeki arızalar artık Bilecik
'in Bozüyük
ilçesinde de giderilebiliyor.
Daha önce bu sorun için şehir dışına gitmek durumunda kalan engelli vatandaşların sıkıntısı çözülmüş oldu. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çelik
, "Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği olarak toplum yararına güzel bir çalışmaya daha imza atıyoruz. Derneğimizin talebi üzerine Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Servet Cetinkaya ve Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Müdürümüz Yusuf Özcan'ın olumlu yaklaşımı ile ilçemizdeki akülü tekerlekli sandalye kullanan engellilerimizin arızalanan araçlarının tamirini Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okulu atölyesinde okul öğretmen ve öğrencileri tarafından tamirleri yapılacak. İlk akülü tekerlekli sandalye tamirimiz başarıyla yapıldı. Akülü aracı arızalanan yürüme zorluğu nedeniyle akülü tekerlekli sandalye kullanan ortopedik engelli vatandaşın arızalanan aracı, Bozüyük Belediyemizin ulaşım desteğiyle Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Okulu atölyesine getirilerek öğretmenler tarafından tamiri yapılıp vatandaşımıza teslimi yapıldı. Bölgemizde akülü tekerlekli sandalye tamir servisi olmadığından diğer şehirlere gönderiliyor, kargo ulaşım ve tamir maliyetleri engelli vatandaşların bütçesini aşıyordu. Sosyal ortamlardan uzaklaşıyor, sıkıntı çekiyorlardı. Böylesi güzel hizmet için Milli Eğitim Müdürümüz, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürümüz ve Belediye Başbakanımıza çok teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:41 Kaynak: İHA
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