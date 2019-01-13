Tekerlekli Sandalyelerine Adeta Kanat Takıyorlar"

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum
'da, çeşitli nedenlerle yürüme yetisini kaybeden 10 kişi, kurdukları tekerlekli sandalye basketbol
takımı sayesinde geçmişte yaşadıkları acıları unutup hayata tutundu.
Ağaçtan ve inşaattan düşme, trafik kazası, hastalık gibi nedenlerle yürüme yetisini kaybeden 10 kişi, yaklaşık 3,5 ay önce tekerlekli sandalye basketbol takımı kurmaya karar verdi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde basketbol antrenörlüğü yapan Ali Ekber
Erol'dan kendilerini çalıştırmasını isteyen bedensel engelliler, tekliflerinin kabul edilmesiyle hazırlıklara başladı.
Büyükşehir Belediyesinin engelli araç tamirhanesinde tekerlekli sandalyelerini tamir ettiren grup, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün spor salonunda antrenmana başladı. Ekip, haftada 3 gün 3 saat basketbol eğitimi alıyor.
Spor sayesinde geçmişte yaşadıklarını unutup hayata bağlanan bedensel engelliler, 2020'de Bölgesel Amatör Lig'e katılıp Erzurum'u temsil etmeyi hedefliyor.
Antrenör Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her bireyin engelli adayı olduğunu söyledi.
Bedensel engellilerin antrenörlük teklifini seve seve kabul ettiğini anlatan Erol, "Arkadaşlarımızla engelleri aşmak için buradayız." dedi.
Takımdakilerin çeşitli hikayeleri olduğunu dile getiren Erol, şöyle devam etti:
"Bu arkadaşlarımız sandalyelerine kanat takarak engelleri aşacaklarını gösterdi. Çoğu içine kapanıktı, dışarıyla iletişimleri zayıftı. Yıllardır dışarı çıkmayan ve hayata küsenler vardı ancak spora başladıktan sonra pozitif oldular. Etkinlikler ve spora devam ettikçe hepsi sosyalleşti, toplumla iç içe olmaya başladı. Şimdi daha zinde ve enerjikler. Kar
, kış, soğuk demeden antrenmana katılıyorlar."
Antrenmanlarda tekerlekli sandalye ve fitnes malzemeleri gibi materyallere ihtiyaçları olduğunu belirten Erol, kentteki sivil toplum kuruluşları ve yetkililerden yeni basketbol sandalyesi talebinde bulundu.
Erol, "Çevre illerde hazırlık maçı yapmayı düşünüyoruz. Bu arkadaşlarımız il dışında çıktıklarında daha zinde olurlar, eksiklerini daha iyi görürler. Yeter ki destek verilsin, biz elimizden gelenin fazlasını yapacağız." diye konuştu.
Ali Ekber Erol, takıma Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün servis desteği verdiğini de kaydetti.
"İmkanlarımız kısıtlı"
Takım kaptanı milli sporcu Muhammet Alihan Çıldan da çocuk yaşta geçirdiği menenjit sonucu yürüme yetisini kaybettiğini söyledi.
Spora yüzmeyle başladığını anlatan Çıldan, "Spor, engellinin hayatını çok değiştiriyor. Erzurum zaten kış memleketi. Spor sayesinde hem sosyalleştim hem de hayatıma renk kattım." dedi.
Bir süredir tekerlekli sandalye basketboluyla uğraştığını dile getiren Çıldan, şöyle devam etti:
"Bu, diğer sporlara göre dünyanın ekstrem sporlarından kabul ediliyor. Engel durumuza göre bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ancak imkanlar kısıtlı olduğu için müsabakalara çıkacağımız basketbol sandalyemiz yok. Olan sandalyemiz de engellilerin günlük yaşantısında kullandığı sandalyeler. Bunlarda denge tekeri olmadığından düşme ve sakatlanma riskimiz yüksek."
Çıldan, takım arkadaşlarının başarılı ve azimli olduğunu, imkan verilirse gelecekte hepsinin milli sporcu olabilecek kapasitede bulunduğunu kaydetti.
Sporculardan Ramazan Çelik
de çocukken ağaçtan düştüğü için engelli kaldığını belirterek, "Basketbol ile hayata tutundum. Daha önce eve kapanmıştım ama şimdi arkadaşlarla tanıştım, daha iyi oldum. Hedefim milli sporcu olmak." diye konuştu.
Sporcularından Ersin Akçay
da 7 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu yürüme yetisini kaybettiğini dile getirerek, "Arkadaşımın tavsiyesiyle takıma katıldım, çok hoşuma gitti. Bize destek çıkılırsa çok güzel yerlere geleceğimize inancım tam. Spora başladıktan sonra kendimizi çok güçlü hissediyoruz, hayatla barışık ve enerjik yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.