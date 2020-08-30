Tekerlekli sandalyeli "semazen" engelleri kalbinin sesiyle aşıyor - Son Dakika

Eskişehir'de doğuştan bedensel engelli Nadir Koç, 12 yıldır yurt içi ve dışında birçok programda semazenlik yaptı.

Engellilerin de sema gösterilerinde yer alabileceğine inanan 39 yaşındaki Koç, 4 arkadaşıyla çıktığı yolda önemli mesafeler katetti.

Kentteki özel bir kursta yaklaşık 3 ay semazenlik eğitimi gören Koç, özellikle Eskişehir'in "Türk Dünyası Kültür Başkenti" olduğu 2013 yılı ve sonrasında Türkiye'de 10, yurt dışında ise 7 programda sahne aldı.

Semazenlik öyküsünü AA muhabirine anlatan Nadir Koç, engellerin beyinde bitirilmesi gerektiğini söyledi.

Ne kadar çok istek ve inanç olursa başarının da insana o kadar yakın olduğunu vurgulayan Koç, "Hiçbir şey yapamayacağımızı düşünenler olabilir, aslında bizim için zor, biraz zaman alıyor; hepsi bu. İnanarak başlayacağımız her işi başarabileceğimizi bizzat gördüm." dedi.

Koç, Almanya'da bir programda salondaki kalabalığın tamamı kendilerini ayakta alkışladığında büyük mutluluk ve gurur duyduğunu dile getirdi.

"Sema ederken ruhum ayakta"

Sema ve tasavvuf eğitimini 2008'de aldığını anlatan Koç, ilk programlarında çok heyecanlandığını ifade etti.

İlk sema gösterisinde yaşadıklarını aktaran Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir anda Kur'an-ı Kerim okunmaya başladı ve hepimiz durduk. Hissettiğim duygu inanılmazdı. Gözümden akan yaşlara mani olamamıştım. Sema anında engel falan kalmıyor. Kalbimin sesiyle ayağa kalkıyorum. Aslında sema ederken ruhum ayakta. Sema etmek herkesin yapabileceği bir şey değil, istemeniz gerekiyor.

Ayakta bunu yapan birçok arkadaşımız var. Kabul ediyorum, onlar da ibadet ediyor fakat bedensel engelli birilerinin tekerlekli sandalyede sema etmesi de diğer engelli arkadaşlarımız için pozitif bir örnek teşkil ediyor. Sesimiz duyulsun istiyoruz. Örnek bireyler olarak ülkemizin her yerinde programlar yapmak en büyük arzumuz."

Koç, sema gösterilerindeki her dönüşte kalbinin Allah'ı zikrettiğini belirtti. Aynı zamanda kalbinin yumuşadığını, tarifsiz duygular yaşadığını bildiren Koç, "Sema halindeyken Kur'an-ı Kerim tilavetini, Besmeleyi duyduğum an başka bir aleme geçiyorum sanki. İyi ki eğitimini almışım." diye konuştu.

Nadir Koç gibi doğuştan bedensel engelli olan eşi Reyhan Koç (36) ise onu heyecanla izlediğini anlatarak, "Nadir'i sahnede sema ederken görmek beni çok duygulandırıyor. Engeli olan herkese örnek olması gurur verici. 6 yıldır evliyiz ve mutlu bir hayatımız var. Engeller beyinlerde. Hayat çok güzel ve yaşamaya değer." ifadelerini kullandı.