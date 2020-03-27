Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi - Son Dakika

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Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi
6 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çay bahçesinin önünden, tekerlekli sandalyenin çalınması iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çay bahçesinin önünden, tekerlekli sandalyenin çalınması iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Park Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, çay bahçesinin önünde bulunan tekerlekli sandalyeyi çaldı.
Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi, polis ekipleri hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 01:34 Kaynak: AA
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