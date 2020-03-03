Tekerlekli sandalyesi enkazda kalan çocuğun yüzünü Kızılay güldürdü - Son Dakika

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Tekerlekli sandalyesi enkazda kalan çocuğun yüzünü Kızılay güldürdü
7 saat önce
Van'ın Başkale ilçesinde yaşanan depremde yıkılan evin enkazında tekerlekli sandalyesi kalan 6 yaşındaki Ali Acar'ın yüzünü Türk Kızılayı güldürdü.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:31 Kaynak: İHA
Van'ın Başkale ilçesinde yaşanan depremde yıkılan evin enkazında tekerlekli sandalyesi kalan 6 yaşındaki Ali Acar'ın yüzünü Türk Kızılayı güldürdü.
İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Başkale ilçesine bağlı Gelenler Mahallesi'nde de büyük yıkıma neden olmuştu. Depremin etkili olduğu bölgede çalışan Kızılay görevlileri, evleri yıkılan Ali Acar'ın tekerlekli sandalyesini göçük altında kaybettiğini öğrenince hemen harekete geçtiler. Bunun üzerine Kızılay Genel Merkezince temin edilen tekerlekli sandalye, ailenin geçici olarak ikamet ettiği Van merkezdeki eve getirilerek Ali Acar'a teslim edildi. - VAN
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