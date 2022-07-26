Tekerlekli sandalyesi mutfağa sığmayınca, 1'i engelli 2 çocuğuna yaz-kış avluda yemek yapıyor - Son Dakika
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Tekerlekli sandalyesi mutfağa sığmayınca, 1'i engelli 2 çocuğuna yaz-kış avluda yemek yapıyor

26.07.2022 11:12

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde cam silerken 2'nci kattan düşüp omuriliği zedelenen Ceylan Yılmaz (34), 10 yıldır akülü sandalyeye mahkum bir hayat sürüyor.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde cam silerken 2'nci kattan düşüp omuriliği zedelenen Ceylan Yılmaz (34), 10 yıldır akülü sandalyeye mahkum bir hayat sürüyor. Eşi psikiyatri hastası olan, 1'i işitme engelli 2 çocuk sahibi Yılmaz, tek başına evin bütün işlerini yapmaya çalışıyor. Akülü sandalyesi mutfağa sığmadığı için yaz-kış avluda yemek yapan Yılmaz, özellikle kışın çok üşüdüğünü söyledi.

Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Ceylan Yılmaz, 2012'de pencerenin camlarını silerken 2'nci kattan düştü. Omuriliği zedelenen Yılmaz, tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Eşi psikiyatri hastası olan Yılmaz, 6 yaşında olan işitme engelli oğlu Süleyman ve 13 yaşındaki kızı Dila'ya tek başına bakarak evin bütün işlerine yetişmeye çalışıyor. Yılmaz, 80 metrekare olan 2 odalı evlerinde akülü sandalyesi mutfağa sığmadığı için, mutfak malzemelerini avluya taşıdı. Yaz- kış çocuklarına avluda yemek yapan Yılmaz, özellikle kışın çok zorlandığını ve üşüdüğünü söyledi.

'AMELİYATLA DESTEKLİ YÜRÜME ŞANSIM VAR'Yılmaz, geçirdiği kaza sonrası sinir damarlarının zarar gördüğünü ve o yüzden yürüyemediğini söyledi. Yılmaz, doktorların kendisine yapılacak riskli bir ameliyat sonrası, destek cihazı ile yürüme şansının olduğunu söylediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu ameliyat ise 12 bin TL tutuyor. Maddi sıkıntılarım olduğu için ben karşılayamadım. Ameliyatım riskli bir ameliyat olduğu için iyi bir doktora gitmem gerekiyor yoksa ayağım kesilebilir. Eşim de psikiyatri hastası. Mücadele ediyorum. Onlara yemek pişirmeye çalışıyorum. Yemeklerimi yaz- kış dışarıda yapıyorum. İçerideki mutfakta tezgahım yok. Küçük olduğu için de tekerlekli sandalyem ile giremiyorum. O yüzden dışarıda yapıyorum. Kışın çok zor oluyor. Üşüdüğüm için de yemek yapamıyorum. 10 yıldır tekerlekli sandalyeye bağlıyım. Çocuklarıma bakamıyorum. İstiyorum ki onların elini tutup parka götüreyim. Onlarla beraber gezmek istiyorum, bunların hiçbirini yapamıyorum. Ameliyat olursam, destekli yürüme şansım olacak. Bu sayede çocuklarıma daha iyi bakabileceğim. Oğlum da işitme cihazını lavaboya düşürdü, cihaz bozuldu. Firmasına gönderdik, onun için de 8 bin TL istiyorlar. Ben para değil ameliyat ve işitme cihazı istiyorum."


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Kaynak: DHA

Mahkum, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekerlekli sandalyesi mutfağa sığmayınca, 1'i engelli 2 çocuğuna yaz-kış avluda yemek yapıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekerlekli sandalyesi mutfağa sığmayınca, 1'i engelli 2 çocuğuna yaz-kış avluda yemek yapıyor - Son Dakika
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