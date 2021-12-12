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Tekerlekli sandalyesinde el işi üretip belediyenin desteğiyle satıyor - Son Dakika

Tekerlekli sandalyesinde el işi üretip belediyenin desteğiyle satıyor

12.12.2021 11:28

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaşayan bedensel engelli 50 yaşındaki Nurten Yüksel, evinde amigurumi tekniğiyle bez bebekler, banyo lifi ve takılar yaparak belediyenin desteğiyle satışa sunuyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaşayan bedensel engelli 50 yaşındaki Nurten Yüksel, evinde amigurumi tekniğiyle bez bebekler, banyo lifi ve takılar yaparak belediyenin desteğiyle satışa sunuyor.

Genç yaşta geçirdiği kas rahatsızlığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağımlı hale gelen Yüksel, hastalığına rağmen ara verdiği ortaokul ve lise eğitimini tamamlamayı başardı.

Annesi ve babasıyla yaşayan ve yaklaşık 30 yıldır engelli bulunan Yüksel, zamanını iyi değerlendirmek amacıyla farklı el işi ürünleri yapmaya karar verdi.

İnternetten izlediği videolarla yaklaşık 3 yıl önce çeşitli el emeği ürünler ortaya koymaya başlayan Yüksel, amigurumi oyuncaklar, banyo lifleri ve takılar yaparak el beceresini geliştirdi. Bu ürünler, Osmaneli Belediyesinin Yüksel'e sağladığı imkan çerçevesinde tarihi konakların yer aldığı alandaki Lefke Han Sanat Atölyelerinde satılıyor.

Nurten Yüksel, AA muhabirine, el işi ürünlerini internette gördüğünü ve yapmaya karar verdiğini söyledi.

Örgü işini 2-3 yıldır yaptığını belirten Yüksel, "Amigurumi oyuncak, örme lifler, takılar gibi el işleri ürünlerde yapabildiğim kadar çeşit yapıyorum. Satışları çok fazla yapamıyorum. Bazen yakınlarıma hediye ediyorum. Bazen de arkadaşlar vasıtasıyla satıyorum. Kardeşim destek oluyor. Belediyemiz de yeni yeni imkanlar tanıdı." dedi.

Yüksel, el işi yaparken kendini daha iyi hissettiğini vurguladı.

Eskiden boş zamanının çok olduğunu anlatan Yüksel, "Dışarıya fazla çıkamıyorum. İmkanlarım kısıtlı. Buralarda çok fazla gezecek yer de yok. Bu işi yapmak beni mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

"Kadınlar bu ürünlere çok ilgi gösteriyor"

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise Yüksel'in yaptığı ürünlerin tamamen el emeğine yönelik olduğunu aktardı.

Yüksel'in ürünlerinin geçmişten gelen birçok el işi çeşidini içerdiğini bildiren Şahin, şöyle konuştu:

"Bu, her Anadolu kasabasında olduğu gibi Osmaneli için de çok önemli bir sanat. Kaybolmakta olan bir sanat. Nurten kardeşimiz sayesinde bu sanatı ön plana çıkardık. Lefke Han Sanat Atölyeleri'mizi ziyaret eden kadınlar bu ürünlere çok ilgi gösteriyor. Fular gibi eşarp gibi kullanıyorlar. Engelli kardeşimiz de bu işten gelir elde ediyor. En önemlisi kaybolmakta olan bir sanatı icra ederken kendine olan güvenini kazanarak toplumda saygın yerini koruyor."

Tekerlekli sandalyesinde el işi üretip belediyenin desteğiyle satıyor
Tekerlekli sandalyesinde el işi üretip belediyenin desteğiyle satıyor
Tekerlekli sandalyesinde el işi üretip belediyenin desteğiyle satıyor
Tekerlekli sandalyesinde el işi üretip belediyenin desteğiyle satıyor
Tekerlekli sandalyesinde el işi üretip belediyenin desteğiyle satıyor

Osmaneli, Bilecik, Engelli, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekerlekli sandalyesinde el işi üretip belediyenin desteğiyle satıyor - Son Dakika


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