Tekerlekli sandalyesiyle engelli olduğu için alınmadığı halk otobüsünün önünü kesti - Son Dakika

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Tekerlekli sandalyesiyle engelli olduğu için alınmadığı halk otobüsünün önünü kesti
6 saat önce
Ankara'da engelli olduğu için halk otobüsüne alınmayan vatandaş, tekerlekli sandalyesiyle otobüsün önünü keserek tepki gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:49 Kaynak: İHA
Ankara'da engelli olduğu için halk otobüsüne alınmayan vatandaş, tekerlekli sandalyesiyle otobüsün önünü keserek tepki gösterdi.
Olay dün saat 15.30 sularında Ankara'nın Altındağ İlçesi Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin önünde gerçekleşti. Otobüste rampa olmasına rağmen Özel Halk Otobüsü şoförü tarafından araca alınmadığını iddia eden engelli vatandaş, tekerlekli sandalyeyle otobüsün önünü kesti. Engelli vatandaşın tepkisi trafikteki diğer vatandaşlar tarafından telefon kamerasıyla kaydedilirken, Özel Halk Otobüsü şoförüne ise çevreden tepkiler yağdı. - ANKARA
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