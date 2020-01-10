Tekerlekli sandalyesiyle engelli olduğu için alınmadığı halk otobüsünün önünü kesti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tekerlekli sandalyesiyle engelli olduğu için alınmadığı halk otobüsünün önünü kesti - Son Dakika

Tekerlekli sandalyesiyle engelli olduğu için alınmadığı halk otobüsünün önünü kesti

6 saat önce

Ankara'da engelli olduğu için halk otobüsüne alınmayan vatandaş, tekerlekli sandalyesiyle otobüsün önünü keserek tepki gösterdi.

Tekerlekli sandalyesiyle engelli olduğu için alınmadığı halk otobüsünün önünü kesti, System.String[]

Ankara'da engelli olduğu için halk otobüsüne alınmayan vatandaş, tekerlekli sandalyesiyle otobüsün önünü keserek tepki gösterdi.


Olay dün saat 15.30 sularında Ankara'nın Altındağ İlçesi Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin önünde gerçekleşti. Otobüste rampa olmasına rağmen Özel Halk Otobüsü şoförü tarafından araca alınmadığını iddia eden engelli vatandaş, tekerlekli sandalyeyle otobüsün önünü kesti. Engelli vatandaşın tepkisi trafikteki diğer vatandaşlar tarafından telefon kamerasıyla kaydedilirken, Özel Halk Otobüsü şoförüne ise çevreden tepkiler yağdı. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Valilik, Ankara'da ekmeğe yapılan zammı iptal etti
Başkentte engelli vatandaşı otobüse almayan şoför görevden uzaklaştırıldı Elma yüklü TIR devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu Kalbinden bıçaklanmış bulunan Furkan'ı eski sevgilisinin eşi öldürmüş

Son Dakika Haberleri
16:41 Irak, ABD'den askerlerinin çekilmesini görüşmek için temsilci istedi - Son Dakika Haber
16:40 Öztrak: "Boşanmalar hızla artıyor" - Son Dakika Haber
16:40 Gurbetçi hayırseverlerden Şanlıurfa'daki yetim çocuklara yardım - Son Dakika Haber
16:38 Aşırı yüklenmiş kamyon tehlike saçtı - Son Dakika Haber
16:37 MSB: "Kilyos açıklarında Rus bayraklı 'Glard 2' isimli tanker ile Türk bayraklı 'Dursun Ali Coşkun'... - Son Dakika Haber
16:28 Süleymani'nin kızı minbere silahla çıkarak ABD'yi tehdit etti - Son Dakika Haber
15:33 Canlı yayında Gökçek'i kızdıran sözler: Hande Hanım susturuyor musunuz? - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 16:43:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekerlekli sandalyesiyle engelli olduğu için alınmadığı halk otobüsünün önünü kesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]