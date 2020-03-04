Tekerlekli sandalyesiyle gönüllü askerlik başvurusunda bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekerlekli sandalyesiyle gönüllü askerlik başvurusunda bulundu - Son Dakika

Tekerlekli sandalyesiyle gönüllü askerlik başvurusunda bulundu

6 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yürüme engelli olan 51 yaşındaki Muhlis Simeklioğlu, İdlib'e gitmek istediğini söyleyerek, tekerlekli sandalyesi ile gittiği askerlik şubesinde gönüllü askerlik için başvuruda bulundu.

Tekerlekli sandalyesiyle gönüllü askerlik başvurusunda bulundu, System.String[]

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yürüme engelli olan 51 yaşındaki Muhlis Simeklioğlu, İdlib'e gitmek istediğini söyleyerek, tekerlekli sandalyesi ile gittiği askerlik şubesinde gönüllü askerlik için başvuruda bulundu.


Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki yürüme engelli Muhlis Simeklioğlu, İdlib'de sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek için gönüllü askerlik için müracaatta bulundu. Tekerlekli sandalyesiyle İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli Asker Alma Bölge Başkanlığı'na gelen Simeklioğlu, askere gitmek istediğini söyledi. Emeklioğlu'nun müracaatını alan yetkililer, şua anda gönüllü asker alımına yönelik bir talebin olmadığını söyleyerek, kendisine desteğinden dolayı teşekkür ettiler. Daha sonra Kocaeli Asker alma Bölge Başkanlığından ayrılarak tekerlekli sandalyesi ile tekrar evine dönen Emeklioğlu, İdlib'e giderek şehit olmak istediğini söyledi.


"Bu can, bu bedende durdukça Allah için, ordumuz için, devletimiz için feda ederim"


Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek olmak için başvuruda bulunduğunu söyleyen Muhlis Simeklioğlu, her gün evinde Mehmetçik için dua ettiğini belirterek, "Suriye İdlib'de bulunan askerlerimize yardımcı olmak için askerlik şubesine gelerek gönüllü askerlik için müracaatta bulundum. Benim bir canım var. Bu can bu bedende durdukça, Allah için, ordumuz için, devletimiz için feda ederim. Şubeden müracaatımı alarak böyle bir talep olmadığında, olduğu zaman ilk olarak beni göndereceklerini söylediler. Allah askerlerimizin yardımcısı olsun. Kendilerine çok dua ediyorum, onlar için Kur'an-ı Kerim okuyorum. Yapabileceklerim bu kadar. Ama gönderirseler en ön safta olmayı isterim. Onların yerine ben öleyim, şehit olmak istiyorum. Allah Esed rejimini kahretsin. İnşallah en kısa zamanda belalarını Allah'tan bulurlar. O da Türk ordusunun sayesinde canını verecek inşallah" dedi. - KOCAELİ

Kocaeli, Körfez, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TBMM'deki kavganın ateşlendiği an! Engin Özkoç'a böyle yumruk atıldı
Türkiye'ye dil uzatan Esed'in komutanı Süheyl Hassan, SİHA'lar tarafından vuruldu İdlib şehidi Ragıp Coşkun'un 'Şehit olmak kalbime doğuyor' mesajı verdiği ortaya çıktı Putin, Güvenlik Konseyi'nde Türkiye-Rusya zirvesini görüştü

Son Dakika Haberleri
21:43 Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan 'bebek' açıklaması
21:43 Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı
20:08 Ünlü oyuncu Wilma Elles, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a veda ediyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 22:06:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekerlekli sandalyesiyle gönüllü askerlik başvurusunda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]