Tekerlekli sandalyesiyle kültür sanat etkinliklerini kaçırmayan sanatsevere dijital arşiv hediye... - Son Dakika

Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında nisan ayı kültür sanat etkinlikleri dijital ortamda hazırlanacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs önlemleri çerçevesinde ülkedeki bazı kültür sanat programları ertelenirken bazıları da iptal edildi.

Farklı bir uygulamaya imza atan Büyükşehir Belediyesi, nisan ayı kültür sanat etkinliklerini aylık bülten şeklinde dijital ortama taşıyacak.

Bu kapsamda evde herkesin yapabileceği aktiviteler, sağlık tavsiyeleri, spordan konsere birçok etkinlik sanatseverlere sunulacak.

Öte yandan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, tekerlekli sandalyesiyle 4 yıldır hiçbir kültür sanat etkinliğini kaçırmayan ancak bu süreçte bundan uzak kalan Hamza Germiyan'ın evine tiyatro oyunları, seçkin filmlerden oluşan CD'ler ve dünya edebiyatından seçkin eserler gönderdi.

Yüce, bu süreçte evde kalmanın önemine işaret ederek, "Sizlerin ihtiyaç duyduğu ne varsa bizler eve göndeririz. Siz yeter ki evde kalın." ifadesini kullandı.

Hediye karşısında duygulanan Germiyan, belediye yönetimine teşekkürlerini iletti.