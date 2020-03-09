Tekerlekli sandalyesiyle sınıra gelen göçmen Çocuklarım için Avrupa'ya gitmek istiyorum - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekerlekli sandalyesiyle sınıra gelen göçmen Çocuklarım için Avrupa'ya gitmek istiyorum - Son Dakika

Tekerlekli sandalyesiyle sınıra gelen göçmen Çocuklarım için Avrupa'ya gitmek istiyorum

6 saat önce

Tekerlekli sandalyesiyle sınıra gelen göçmen: Çocuklarım için Avrupa'ya gitmek istiyorumYUNANİSTAN'a geçmek için Edirne'ye akın eden göçmenler arasında bulunan ve Suriye'deki iç savaşta evlerine bomba düşmesi sonucu sağ eli ve sol bacağına kaybeden Abdulkerim Mıtıp(31), 3 çocuğu için...

Tekerlekli sandalyesiyle sınıra gelen göçmen Çocuklarım için Avrupa'ya gitmek istiyorum, System.String[]

Tekerlekli sandalyesiyle sınıra gelen göçmen: Çocuklarım için Avrupa'ya gitmek istiyorum

YUNANİSTAN'a geçmek için Edirne'ye akın eden göçmenler arasında bulunan ve Suriye'deki iç savaşta evlerine bomba düşmesi sonucu sağ eli ve sol bacağına kaybeden Abdulkerim Mıtıp(31), 3 çocuğu için Avrupa'ya gitmek istediğini söyledi.

Yunanistan'a geçmek için giriş ve çıkışlara kapatılan Pazarkule Sınır Kapısı ve çevresinde binlerce göçmenin bekleyişi sürüyor. Göçmenler arasında Suriyeli 3 çocuklu Mıtıp ailesi de bulunuyor. Suriye'nin Hama bölgesinde yaşayan Abdulkerim Mıtıb, 8 yıl önce evlerinin bulunduğu bölgeye bomba düşmesi sonucu sağ elini ve sol bacağını kaybetti. Yürümekte sıkıntı çektiği için tekerlekli sandalye kullanan Abdulkerim Mıtıp, Yunanistan'a geçmek için eşi ve 3 çocuğuyla birlikte Edirne'ye geldiğini söyledi.

Çocuklarını okutmak için Avrupa'ya gitmek istediğini belirten Mıtıb, "Suriye'deki savaş nedeniyle düşen bombadan dolayı  bu hale geldim. Türkiye'ye gelip, Hatay Reyhanlı'ya yerleştim. Kapıların açılması üzerine buraya geldim. Üç çocuğum var onlar ile birlikte Avrupa'ya, Kanada, Hollanda, Almanya'ya gitmek istiyorum. Orada çocuklarımı okutmak istiyorum. Orada çalışmak istiyorum. Türkiye de bize sahip çıktı. Bu halimle de olsa geçeceğim" diye konuştu.


Edirne, Suriye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunanistan polisi, Avrupa'ya gitmek isteyen Afgan mültecinin yüzüne kaynar su attı
Göçmenler, Meriç Nehri'nde yıkandı Fenerbahçe, Avrupa kupalarına gidebilmek için ekonomik hazırlıklarını 31 Mart'a kadar UEFA'ya bildirmek zorunda Bakan Albayrak vergi affı geleceği yönündeki söylentilere son noktayı koydu: Vergi affı yok, aflar dönemi bitti

Son Dakika Haberleri
21:41 İtalya'da Kovid-19 tedbirlerine karşı çıkan cezaevi isyanlarında 6 mahkum öldü
21:41 Bakan Albayrak: Koronavirüse karşı ne kadar ciddi önlemler alındığını tüm dünyaya gösterdik (2)
21:41 Süper Ay görenleri hayran bıraktı
21:40 "Highlight" ve "Only Art" sergileri Nişart Galeri'de sanatseverlerle buluştu
21:39 İBB MECLİSİNDE İSTİKLAL MARŞI OKUNURKEN BAZI CHPLİLERİN AYAĞA KALKMADIĞI GÖRÜLDÜ

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 21:45:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekerlekli sandalyesiyle sınıra gelen göçmen Çocuklarım için Avrupa'ya gitmek istiyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]