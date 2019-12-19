Tekerlekli sandalyeyle okula giden Kardelen'e en büyük destek arkadaşından - Son Dakika

Adıyaman'da bedensel engeli nedeniyle tekerlekli sandalyeyle okula gidip gelen lise öğrencisi ile kendisini bir an olsun yalnız bırakmayan sınıf arkadaşı, kurdukları dostlukla engelleri aşıyor.

Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören 9'uncu sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Kardelen Sinan ile sınıf arkadaşı Sabriye Taşkıran, arkadaşlıklarıyla çevresindekilere örnek oluyor.

Sabriye, tekerlekli sandalyesiyle okulun yolunu tutan arkadaşı Kardelen'i her gün girişte karşılıyor. Kardelen, "en iyi arkadaşım" dediği Sabriye'nin desteğiyle sınıftaki sırasına yerleşip derslerini dinliyor.

Okuldakilerin de büyük takdirini toplayan ikili, teneffüste de bir an olsun ayrılmıyor.

"Önemli olan hayatı sevmek"

Kardelen Sinan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıl özel eğitim gördüğünü, daha sonra normal eğitim öğretim hayatına başladığını söyledi.

Okulda arkadaşlarının her zaman desteğiyle karşılaştığını, onlarla çok iyi vakit geçirdiğini anlatan Kardelen, "Arkadaşlarım okula gelmediğim zaman beni merak ediyor. Beni arayıp 'İyi misin, seni özledik' diyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor." dedi.

Kardelen, özellikle arkadaşı Sabriye sayesinde engelini unuttuğunu dile getirerek, "Ona çok teşekkür ediyorum. Bizim gibi engelliler için hayat zor değil aslında, önemli olan hayatı sevmek. Hayata tutunup, kendimizi asla bırakmamalıyız." diye konuştu.

Sabriye Taşkıran ise arkadaşı Kardelen'i çok sevdiğini ve okulda güne onunla başladığını söyledi.

Kardelen okula gelmediği zaman çok merak ettiğini anlatan Sabriye, "Okulda sürekli beraberiz. Teneffüste beraber kantine gidiyoruz. O okula gelmeyince çok üzülüyorum. Hemen arayıp bir ihtiyacının olup olmadığını soruyorum." ifadesini kullandı.

Okul Müdürü Nermin Akın ise Kardelen'in derslerinin çok iyi olduğunu belirterek, diğer öğrencilere de örnek teşkil ettiğini anlattı.

Okulun fiziki şartlarıyla Kardelen'e kolaylık sağladıklarını aktaran Akın, "Kardelen adı gibi azimli ve çalışkan bir öğrenci." şeklinde konuştu.