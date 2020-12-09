Tekfen, CDP Global A Listesi'nde - Son Dakika

Tekfen, CDP Global A Listesi'nde

09.12.2020 11:43
Tekfen, CDP Global A Listesi'nde, System.String[]

Tekfen Holding, dünyanın en büyük çevre raporlama platformu olan CDP'nin (Carbon Disclosure Project) İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programlarında "A" seviyesinde derecelendirilen Türkiye'deki tek şirket oldu.

Tekfen Holding, dünyanın en büyük çevre raporlama platformu olan CDP'nin (Carbon Disclosure Project) İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programlarında "A" seviyesinde derecelendirilen Türkiye'deki tek şirket oldu.

Tekfen Holding'in açıklamasına göre, Dünya Ekonomik Forumu'nun her yıl yayınladığı Küresel Risk Raporu'nun 2020 yılı çalışmasında ilk kez, gelecek 10 yılda beklenen küresel risklerin ilk beşi çevresel risklerden oluştu.

Bu süre içerisinde gerçekleşme olasılığı en yüksek beş küresel risk; "aşırı hava olayları", "iklim değişikliğiyle mücadele ve uyumdaki başarısızlık", "doğal afetler", "biyolojik çeşitlilik kaybı ve ekosistem tahribatı" ile "insan kaynaklı çevresel zarar ve afetler" olarak listelendi.

Çevresel risklerin her geçen gün etkisini artırdığı günümüzde ise başta kamu ve özel kuruluşlar olmak üzere herkese önemli sorumluluklar düşüyor.

Sadece bugüne değil yarınlara da sürdürülebilir bir dünya bırakmak için bu alandaki çalışmalarını sürdüren Tekfen Holding, dünyanın en güçlü yeşil sivil toplum kuruluşu olarak tanınan CDP İklim Değişikliği ve Su Programlarına, gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik faaliyetleri kapsamında raporlama yaptı.

Dünya çapında 10 bine yakın şirketin raporlama yaptığı süreçten Tekfen Holding, her iki programdan da "A" seviyesinde derecelendirilen Türkiye'deki tek şirket olurken, dünyadaki 63 şirket arasında yer aldı. İlk kez 2010'da iklim değişikliği ile ilgili verileri izlemeye, ölçmeye ve analiz etmeye başlayan, 2017'den bu yana ise CDP İklim Değişikliği Programı'na, 2018'den beri de CDP Su Güvenliği Programı'na şeffaflıkla resmi raporlama yapan Tekfen Holding, Şubat 2020'de ise Türkiye İklim ve Su Liderleri arasında yer aldı.

"Hedeflerimizi yükseltmemiz için müthiş bir motivasyon"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Tekfen Grup Şirketler Başkanı Cahit Oklap, Tekfen olarak, iş hedeflerinin yanı sıra gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için üzerlerine düşen görevi yaptıklarını bildirdi.

Tüm dünyada sürdürülebilirliğin bir lüks değil, ortak gelecek için yaşamsal bir gereklilik olduğunun artık her zamankinden daha yüksek bir sesle dile getirildiğini anlatan Oklap, şu açıklamalarda bulundu:

"Tekfen Holding olarak gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilirlik çalışmalarımız doğrultusunda CDP'nin global seviyede hem iklim hem de su liderleri listesinde Türkiye'den yer alan tek şirket olmamız ise bizi gururlandırıyor. Geçtiğimiz şubatta Türkiye İklim ve Su Liderleri arasındaki yerimizi almıştık. Şimdi ise, 10 yıllık yoğun bir çalışmanın sonucunda başarımızı uluslararası düzeye taşımış olmamız, doğru yolda ilerlediğimizin somut bir kanıtı ve hedeflerimizi yükseltmemiz için müthiş bir motivasyon."

"Doğayı korumak en önemli değerlerimizden"

Tekfen Holding Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite Koordinatörü Zafer Demirci ise holding kurucularının doğanın ve çevrenin korunmasına yönelik birçok girişime öncülük ettiklerini ve tüm grubun açılan bu yolda çevreye karşı sorumlu bir şekilde hareket ettiğini bildirdi.

Doğayı korumanın, Tekfen'in en önemli değerlerinden olduğunu aktaran Demirci, "Bu yaklaşımla, iklim ve su krizinin etkilerini de göz önüne alarak iş stratejilerimizi belirlemekte, kontrolümüz altındaki işyerlerimizde karbon ve su ayak izimizi küçültmek için önlemler almakta, diğer taraftan da Ar-Ge çalışmaları ile iklim değişikliği ve su güvenliğine olumlu katkılar sağlamaktayız. Tüm çabalarımızın takdirle karşılanması ve 'CDP Global A Listesi' içerisinde Tekfen'e de yer verilmesi, bizim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı oldu." dedi.

Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tekfen, CDP Global A Listesi'nde - Son Dakika Ekonomi


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