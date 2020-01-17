Tekfen Filarmoni, 2020'yi kemancı Anna Tifu ile karşılıyor

Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni, 2020'yi genç ve yetenekli kemancı Anna Tifu ile karşılıyor.

Tekfen Holding'den yapılan açıklamaya göre, Ernest Chausson'un Poème, Op. 25 ve Maurice Ravel'in Tzigane'ini seslendirecek İtalyan sanatçının kemanı, 1716 yılı Antonio Stradivari yapımı. Programda aynı zamanda Johannes Brahms'ın Do minör 1 no'lu Senfonisi ve Emmanuel Chabrier'nin Espana adlı eseri seslendirilecek.

Tekfen Filarmoni'nin 2020 yılı ilk temsilleri; 25 Şubat'ta Bursa AKKM'de, 26 Şubat'ta Eskişehir AKSKM'de, 27 Şubat'ta Ankara CSO Konser Salonu'nda ve 28 Şubat'ta İstanbul Lütfi Kırdar'da gerçekleşecek. Biletler Biletix ve Biletinial'da satışa sunulacak.