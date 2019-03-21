Son Dakika Haberleri: Tekfen Filarmoni Bahar Konserlerine Başladı

Tekfen Filarmoni Bahar Konserlerine Başladı

1 saat önce

Tekfen Filarmoni Orkestrası, bahar konserlerinde pek çok uluslararası ödülün sahibi Güney Koreli genç kemancı Bomsori Kim'i ağırladı.

Tekfen Filarmoni Bahar Konserlerine Başladı, System.String[]
Tekfen Filarmoni Orkestrası, bahar konserlerinde pek çok uluslararası ödülün sahibi Güney Koreli genç kemancı Bomsori Kim'i ağırladı.

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni konserine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Güney Koreli genç kemancı Bonsori Kim, Max Bruch'un Sol Minör 1. Keman Konçertosu'nu, 1774 yılı Joannes Baptista Guadagnini yapımı özel bir kemanla çaldı.

Dünya klasik müzik camiası tarafından "En parlak ve heyecan verici keman virtüözlerinden biri" olarak tanımlanan, Almanya'nın en önemli yarışmalarından ARD Uluslararası Müzik Yarışması'nın keman birincisi olan Bomsori Kim'in, genç yaşına rağmen birçok uluslararası ödülü de bulunuyor.

Türk besteci Ferit Tüzün'ün Çeşmebaşı Süitinden Bar ve Son Oyun konçertosuyla başlayan konserde, Max Bruch'un 1. keman konçertosu ve Sergei Prokofiev'in 5. senfonisi dinleyicilere sunuldu.

Tekfen Filarmoni, yarın Caddebostan Kültür Merkezi'nde de konser verecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:24 Kaynak: AA

Lütfi Kırdar, Güney, Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Güncel
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