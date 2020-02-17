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Tekfen Filarmoni, İtalyan kemancı Tifu’yu 4 ilde ağırlıyor
1 saat önce
Tekfen Filarmoni; İtalyan kemancı Anna Tifu'yu ağırlıyor.
Tekfen Filarmoni; İtalyan kemancı Anna Tifu'yu ağırlıyor. Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki konserler; 25, 26, 27 ve 28 Şubat tarihlerinde Bursa, Eskişehir, Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:12
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