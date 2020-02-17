Tekfen Filarmoni, İtalyan kemancı Tifu’yu 4 ilde ağırlıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Tekfen Filarmoni, İtalyan kemancı Tifu’yu 4 ilde ağırlıyor - Son Dakika Ekonomi

Tekfen Filarmoni, İtalyan kemancı Tifu’yu 4 ilde ağırlıyor

1 saat önce

Tekfen Filarmoni; İtalyan kemancı Anna Tifu'yu ağırlıyor.

Tekfen Filarmoni, İtalyan kemancı Tifu’yu 4 ilde ağırlıyor, System.String[]

Tekfen Filarmoni; İtalyan kemancı Anna Tifu'yu ağırlıyor. Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki konserler; 25, 26, 27 ve 28 Şubat tarihlerinde Bursa, Eskişehir, Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, 28 Şubat, Şef, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:12 
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