Tekfen Filarmoni takviye sanatçılarını arıyor - Son Dakika

Tekfen Filarmoni Orkestrası, keman ve trombon sanatçısı seçmeleri düzenliyor.

Orkestranın takviye listesinde yer verilecek sanatçılar için düzenlenen seçmelere 20 Şubat 'a kadar başvuru yapılabilecek.

Etkinliğin jürisinde, topluluğun daimi şefi ve sanat yönetmeni Aziz Shokhakimov'un yanı sıra keman sanatçıları Alexei Moshkov ve Deniz Toygür Conus, trombon sanatçısı Peter Körner, trompet sanatçısı Alper Çoker ile şef yardımcısı Sibil Arsenyan yer alacak.

Beyoğlu'nda bulunan Özel Zoğrafyon Rum Lisesi'nde 29 Şubat'ta gerçekleşecek keman seçmelerinde, solo eser olarak Mozart'ın 3, 4 ya da 5 numaralı Keman Konçertosu eserini yorumlamaları istenecek.

Trombon seçmelerinde Ferdinand David'in Konçertino'su veya Ernst Sachse'nin bas trombon için Konçertino eseri yorumlanacak.

Adayların, orkestra repertuvarından hazırlamaları gereken eserler arasında ise keman için Richard Strauss'un "Don Juan"ından Mozart ve Brahms'ın senfonilerine uzanan bir seçki, trombon için Strauss'un "Ein Heldenleben", Wagner'in "Walküre", Rossini'nin "La Gazza Ladra", Saint-Saens'ın "3. Senfoni" ve Ravel'in "Bolero" eserlerinden pasajlar yer alıyor.

Etkinliğe ilişkin detaylı bilgi Tekfen Filarmoni Orkestrası'nın internet sitesinden alınabilecek.