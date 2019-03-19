Tekfen hisselerine 450 milyon liralık doping

Tekfen İnşaat, devam eden projelerinde meydana gelen süre uzatımı, iş miktarı ve kapsam artışları sebebiyle oluşan maliyetlerle ilgili işveren idarelerle ilave ödeme noktasında anlaştı.

Tekfen İnşaat, devam eden projelerinde meydana gelen süre uzatımı, iş miktarı ve kapsam artışları sebebiyle oluşan maliyetlerle ilgili işveren idarelerle ilave ödeme noktasında anlaştı. Açıklama sonrası Tekfen Holding hisselerinde prim yüzde 10'u geçti.

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