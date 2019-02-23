Tekfen Holding, 2018 Yılı Mali Sonuçlarını Açıkladı

Uluslararası müteahhitlik, tarımsal sanayi ve üretim, limancılık ile gayrimenkul geliştirme alanlarında 63 yıldır faaliyet gösteren Tekfen Holding, mali sonuçlarına göre büyüme ve kârlılığını 2018 yılında da sürdürdü.

Tekfen Holding Grup Şirketler Başkanı Osman Birgili ise, "2018 yılında Tekfen Grubu, faaliyet alanlarının çoğunda hedeflerini aşarak, konsolide bazda 12 milyar TL ciro ve 1,4 milyar TL net kâr yaratmıştır." dedi.

Tekfen Grubu, 2018 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Yaşanan küresel ölçekteki dalgalanmalara rağmen grup 2018 yılında, önceki yıla göre %62 artış ile konsolide bazda 12.147 milyon TL ciro; yine önceki yıla göre %49 artış ile 1.501 milyon TL faiz, vergi, amortisman öncesi kâr (FAVÖK) ve %82 gibi önemli bir artış ile 1.402 milyon TL net kâr yarattı. Tekfen Grubu'nun, aktif büyüklüğü 12.036 milyon TL'ye, özkaynak büyüklüğü ise 4.424 milyon TL'ye ulaştı.

Geçtiğimiz yılın mali sonuçlarını değerlendiren Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gigin, 2018 yılının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de dalgalanma ve belirsizliklerle geçtiğini söyledi. Bu belirsizliklere rağmen Tekfen Grubu'nun yılı başarıyla tamamladığına dikkat çeken Gigin, "Finansal başarımızda, yaklaşık 20 bin kişilik büyük Tekfen ailesinin her bir ferdinin alın ve akıl teri var" dedi. Gigin, "gerek mali gerekse kurumsal hedeflere ulaşmak adına önemli adımlar attıklarını belirterek, BİST 30 Endeksi'nde %46,81 gibi yüksek bir halka açıklık oranıyla işlem gören Tekfen Holding hissedarlarına ticari başarı yaratmakla sorumlu olduğumuz kadar, kendimizi, ülkemize sağladığımız istihdam, yurtdışı müteahhitlik ve gübre ihracatıyla sağladığımız döviz girdisi sayesinde cari açığın azalmasına olan katkılarla da sorumlu hissediyoruz." dedi. Gigin, "Bunları yaparken, sürdürülebilir iş anlayışı çerçevesinde Tekfen için en temel şartlarımız olan, işçi sağlığı ve güvenliği ile faaliyetlerimizin çevre üzerindeki etkilerini en aza indirme düsturuyla hareket ediyoruz. CDP'nin gerek İklim Değişikliği gerekse Su Güvenliği Programları'na daha yeni dahil olduğumuz ilk yıllarda "B" bandında değerlendirilmemiz, sürdürülebilirlik konusunda kısa sürede kat ettiğimiz mesafeyi de göstermektedir". Grubun gelecekle ilgili vizyon ve hedeflerine yönelik ise şöyle devam etti: "Önümüzdeki 10 yılda mevcut değerlerimize sadık kalarak bir yandan halihazırdaki işlerimizi genişletmek ve buna ilaveten sürdürülebilir büyümeyi ve kara katkısı olacak yeni iş ve sektörleri portföyümüze katarak mevcut 3 faaliyet alanımızı 6'ya çıkarmayı, diğer yandan ise satış gelirlerimizi 50 milyara yükseltmeyi hedefliyoruz". diyen Gigin; ayrıca "başta mühendislik, tarım ve imalat alanlarında AR-GE'ye önemli ölçüde yatırım yapacaklarını da" sözlerine ekledi.

Son olarak "Tüm bu kriterlerle ve dünyada belirsizliğin "yeni normal" olduğu bir ortamda ticari başarı elde etmenin sadece hedef, gönül ve işbirliğiyle mümkün olduğunun" altını çizen Gigin, "Tekfen Holding'in gelecek performanslarında da bu yaklaşımın yol gösterici olduğunu" söyledi.