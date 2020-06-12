Tekfen Holding, uluslararası yeşil Sivil Toplum Kuruluşu CDP'nin İklim Değişikliği Programı ve Su Programı'nda ayrı ayrı "A (-)" bandında derecelendirilerek "Türkiye İklim ve Su Liderleri" ödülünün sahibi oldu.

Tekfen Holding'in yaptığı açıklamaya göre, Dünya Ekonomik Forumu'nun her yıl yayınladığı Küresel Risk Raporu'nun 2020 yılı çalışmasında ilk kez, önümüzdeki on yılda beklenen küresel risklerin ilk beşi çevresel risklerden oluşuyor.

On yıllık süre içerisinde gerçekleşme olasılığı en yüksek beş küresel risk; aşırı hava olayları, iklim değişikliğiyle mücadele ve uyumdaki başarısızlık, doğal afetler, biyolojik çeşitlilik kaybı ve ekosistem tahribatı ile insan kaynaklı çevresel zarar ve afetler olarak listelendi.

Çevresel risklerin her geçen gün etkisini artırdığı günümüzde, başta kamu ve özel kuruluşlar olmak üzere herkese önemli sorumluluklar düşüyor.



Sadece bugüne değil yarınlara da sürdürülebilir bir dünya bırakmak için bu alandaki çalışmalarını sürdüren Tekfen Holding, dünyanın en güçlü yeşil Sivil Toplum Kuruluşu olarak tanınan CDP (Carbon Disclosure Project) İklim Değişikliği Programı ve Su Programı'nda Türkiye'deki en yüksek not olan "A (-)" bandında yer alarak Türkiye'nin İklim ve Su Liderleri arasında yer alma başarısını gösterdi.

A ve A(-) bandında yer alan şirketlerin, "Liderlik" seviyesinde olduğu kabul ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gigin, faaliyet gösterdikleri taahhüt-mühendislik-imalat, tarım ve gayrimenkul sektörlerinde yıllardır üstlendikleri liderliği sürdürülebilirlik alanına da taşıyarak, bu konuda da iyi örnek olma hedefinde olduklarını aktardı.

Holding bünyesinde, 2017 yılında oluşturdukları "Sürdürülebilirlik Komitesi ve Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü"nün, çok boyutlu ve geniş katılımlı bir süreçte sürdürülebilirlik stratejilerinin temellerini oluşturduğunu belirten Gigin, şunları kaydetti:

"İlk raporumuzu da 2018 yılı verileriyle geçtiğimiz sene yayınladık. 2010 yılından itibaren CDP kriterleri doğrultusunda karbon emisyonlarımızın kendi içimizde takibine başlamıştık, 2017 yılında ise ilk kez CDP ile verilerimizi paylaştık.

Bugün itibarıyla gururla ifade etmek isterim ki, CDP'nin her iki programının A bandında yer alan bir kurum olarak, 'Türkiye'nin İklim ve Su Lideri' ödülünü aldık. Özellikle de su kategorisinde, geçtiğimiz yıl 'B' bandında yer alan 5 şirketten sadece Tekfen'in 'A-' bandına çıkması, sürekli iyileşme çabamızın sonuç verdiğinin somut göstergesi olmakla kalmıyor, bu uğurda müthiş bir motivasyon da sağlıyor."