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Tekfen'in kurumsal yayını T Bülten’in korona günlerine özel sayısı yayınlandı
26 dakika önce
Tekfen Holding'in kurumsal yayını T Bülten Online'ın özel sayısında COVID-19 konusu işlenirken, işlerinin başında olan Tekfenlilerin videolu mesajları ve evlere kapandığımız bugünlerde moralleri yükseltecek aktivite önerileri de yer alıyor.
Tekfen Holding'in kurumsal yayını T Bülten Online'ın özel sayısında COVID-19 konusu işlenirken, işlerinin başında olan Tekfenlilerin videolu mesajları ve evlere kapandığımız bugünlerde moralleri yükseltecek aktivite önerileri de yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 12:05
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