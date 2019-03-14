Son Dakika Haberleri: Tekfen Öğrencileri Hayat Kurtaranları Unutmadı

Tekfen Öğrencileri Hayat Kurtaranları Unutmadı

1 saat önce

BURSA (İHA) – Bursa'da Teknoloji Fen öğrencileri, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla doktorları ziyaret etti.

Tekfen Öğrencileri Hayat Kurtaranları Unutmadı, System.String[]
BURSA (İHA) – Bursa'da Teknoloji Fen öğrencileri, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla doktorları ziyaret etti.

Medicana Hastanesi'ne 'Doktorum her yerde' teması kapsamında resim sergisi açan ilkokul öğrencileri, hekim resmederek büyük bir tuvale yansıttı. Okul Müdür Yardımcısı Gökhan Akıllı ile birlikte Medicana Hastanesi'nde Başhekim Uz. Dr. Neşe Tunalı'yı, Doruk Hastanesi Başhemşiresi Gül hemşire ile doktorları ziyaret etti. Başhekimlere özel çalışmaları ile birlikte günün anısına bir de çiçek takdim eden öğrenciler, sağlık çalışanlarının da tıp bayramlarını kutladı.

Ziyaretten çok mutlu olduklarını ve çocuklar tarafından hatırlanmanın kendileri için özel bir duygu olduğunu ifade eden doktorlar, öğrencilere teşekkür etti. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:14 Kaynak: İHA

Tıp Bayramı, 14 Mart, Bursa, Güncel
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