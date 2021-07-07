Tekfen Vakfı'nın müzik bursu için başvurular 25 Temmuz'a kadar sürecek - Son Dakika

Klasik müziğe olan desteğini sürdüren Tekfen Vakfı, geçen sene başlattığı müzik bursu programına bu yıl da devam ediyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, başta Tekfen Filarmoni olmak üzere Türkiye'deki orkestralar için yetkin müzisyenler yetiştirmek amacıyla sağlanacak burs, lisans düzeyindeki yurt dışı eğitim kurumlarında geçerli olacak.

Burs, kariyer hedefi olarak orkestra müzisyenliğini seçen tüm lisans öğrencilerini kapsıyor. Başvurular "http://www.tekfen.com.tr" adresi üzerinden 25 Temmuz'a kadar devam edecek.

Özgeçmiş ve bir "audio/video" kaydıyla çevrim içi olarak yapılacak ilk başvurunun ardından, 2. aşamaya geçmeye hak kazanan adaylardan, zorunlu eser listesinden seçecekleri bir eser ile kendi tercih ettikleri bir eseri gelişen pandemi koşullarına bağlı olarak, jüri önünde yüz yüze ya da çevrim içi olarak icra etmeleri talep edilecek.

Kazanan bursiyer, Eylül 2021 - Haziran 2022 arasında, aylık 750 avro olmak üzere toplam 7 bin 500 avro tutarında burstan faydalanabilecek.???????