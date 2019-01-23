Tekfen Vakfına Büyük Gurur

Bu yıl 20'inci yaşını kutlayacak olan Tekfen Vakfı'na, Amerika Birleşik Devletleri'nden doğum günü hediyesi gibi bir haber geldi. Vakfın desteğiyle yayınlanan "Ziyaret Tepe – Asur İmparatorluğu'nun Anadolu Sınırlarını Keşfederken" isimli kitabı, profesyonel çevrelerin ortak görüşüyle, dünyanın en önemli arkeoloji örgütü olan Amerika Arkeoloji Enstitüsü (AIA) tarafından "2019 Felicia A. Holton Yılın En İyi Kitabı" seçildi. 18 yıl süren ve insanlık tarihi için büyük bir önem taşıyan Ziyaret Tepe (Tuşhan) kazı çalışmalarını anlatan kitap; İngilizce ve Türkçe olarak basılmış ve dünya arkeoloji çevreleri tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmıştı.

İnsanlık tarihindeki en önemli geçişlerin büyük bir kısmına sahne olan ülkemizin güneydoğusundaki Ziyaret Tepe Höyüğü'nde Asur İmparatorluğu'nun bilinmeyenlerine ışık tutması amacıyla başlatılan Ziyaret Tepe kazısı, kayıp bir dilin binlerce yıl sonra keşfedilmesini de sağladı. Bu kazının 18 yıllık hikayesini anlatan kitap ise, AIA tarafından;arkeolojiyi kurgusal bir dil kullanmadan halka anlatan ve sevdiren üslubu, uygun fiyatı ve akademik anlamda da arkeolog adaylarına bir başucu kaynağı olması nedeniyle ödüllendirildi. Kitapta, 450'den fazla arkeoloğun bulduğu 48 bin nesne yanı sıra ortaya çıkartılan bir kraliyet sarayı, askeri kışlalar, mozaik döşemeler, ağırlık ve ölçü birimleri hatta oyunlar gibi gündelik yaşama dair pek çok buluntu ve hikayesi anlatılıyor.

Kalafat: "Tekfen Vakfı olarak, kendi topraklarımızda var olan değerlerin ortaya çıkmasına destek olmaktan ve bunun uluslararası arenada karşılığını bulmasından gurur duyuyoruz"

Bizzat projede yer alan Tekfen Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dori Kiss Kalafat, "Ziyaret Tepe kazısına desteğimiz, Cambridge Üniversitesi arkeologlarından Dr. John MacGinnis'in, Tekfen'e başvurması ardından dönemin Tekfen CEO'su Erhan Öner'in şahsi yardımıyla başladı. Daha sonrasında Tekfen'in kurucu ortaklarından merhum Feyyaz Berker ve 2012 yılı itibariyle de Tekfen Vakfı'nın ana sponsorluğunda çalışmalar sürdürülerek tamamlandı. Tekfen Vakfı olarak, her zaman amacımız kuruluş felsefemizde yer aldığı gibi ülkemizin kültürel değerlerini korumaktı. AIA tarafından verilen bu ödül ile çabamızın manevi karşılığını bir kez daha almış olduk, çok gururluyuz" dedi.

Ziyaret Tepe kazısı arkeologlarından Cambridge Üniversitesi'nden Dr. John Macginnis, ise Tekfen Vakfı'nın destekleriyle Ziyaret Tepe kazısını bu ören yerinin kurtarılmasına yönelik hayata geçirdiklerini belirterek, " Arkeoloji alanında dünyanın en prestijli ödüllerinden birini üstelik aday olmadan almak kitabın başarısının bir göstergesi oldu " diye konuştu.