Tekfurluktan Osman Bey'in silah arkadaşlığına: Abdullah Mihal Gazi - Son Dakika

Tekfurluktan Osman Bey'in silah arkadaşlığına: Abdullah Mihal Gazi

30.10.2020 11:15

Osmanlı'nın kuruluş yıllarında Bizans Tekfuru iken Müslümanlığı seçerek Osman Gazi'nin silah arkadaşı olan Abdullah Mihal Gazi, yiğitliği ve kahramanlıklarıyla anılıyor.

Osmanlı'nın kuruluş yıllarında Bizans Tekfuru iken Müslümanlığı seçerek Osman Gazi'nin silah arkadaşı olan Abdullah Mihal Gazi, yiğitliği ve kahramanlıklarıyla anılıyor.

İslamiyeti seçerek Osmanlı saflarına geçen ilk önemli Bizanslı komutan olan Mikhael Kosses, Osman Gazi'nin teklifiyle Abdullah Mihal Gazi ismini alarak Osmanlı'ya hizmet etti.

Fetihlerde gösterdiği cesaret ve başarılarıyla anılan Mihal Gazi, Osman Bey'e yapılacak bir suikasti önledi.

Orhan Gazi zamanında Bursa'nın fethine katıldıktan sonra 1328'de vefat eden Abdulah Mihal Gazi'nin Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Harmanköy'deki türbesi, ziyaretçilerin uğrak yeri oluyor.

İnhisar Kaymakamı Ali Açıkgöz, AA muhabirine, yapılan çalışmaların ardından türbeye ziyaretçilerin daha fazla geldiğini söyledi.

Türbede iki ay önce çalışma başlatıldığını aktaran Açıkgöz, şöyle konuştu:

"Türk kahramanı Mihal Gazi'nin bulunduğu türbe içinde ve etrafında çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışması başlattık. Bugün türbemizin etrafı bir gül bahçesine çevrildi ve şu anda içinde bulunduğumuz türbenin çevresinde Allah'ın 99 isminin bulunduğu 99 adet gül var. Türbenin sandukası değiştiriliyor."

Bursa, Eskişehir, Sakarya ve Kütahya başta olmak üzere vatandaşların türbeye ilgi gösterdiğini anlatan Açıkgöz, "Buradaki değişimin meyvesini toplamaya başladık. Ziyaretçi sayısı her geçen gün müthiş şekilde artıyor. İnsanlar buraya gelip güzel paylaşımlar yapmaya başladı. Türbenin etrafında 634 ve 463 yıllık tescilli ağacımız var. Peyzaj çalışması yaparken daha fazla anıt ağacı olduğunu tespit ettik. Bununla ilgili de çalışma yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Tekfur iken, Osman Gazi'nin silah arkadaşları arasına girdi"

Mihal Gazi'nin hayatını araştıran ve tez hazırlayan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yeni Çağ Tarihçisi Doç. Dr. Vedat Turgut da Mihal Gazi'nin Osman Bey zamanında Bizans'a bağlı olarak Harmankaya'da tekfur iken daha sonra Osman Gazi'nin silah arkadaşları arasına girdiğini anlattı.

Osmanlılara tabi olarak İslamiyeti kabul ettiğini belirten Turgut, şunları kaydetti:

"Müslüman olduktan sonra Abdullah adını alan Gazi Mihal, Osmanlı arşivlerinde hep orijinal adıyla kaydedilmiştir. Gölpazarı ilçesinde bir zaviye ile hamam yaptırdığı anlaşılan Köse Mihal'in türbesi 1885'te II. Abdülhamid tarafından yeniden inşa ettirilmiştir. Mihal Gazi'nin soyundan gelenler, daha sonra Rumeli'nin fethiyle birlikte Avrupa kıtasına geçerek akıncı beyi olarak görev yapmışlardır. Köse Mihal'in Aziz Paşa, Balta Bey ve Gazi Ali Bey adlarında üç oğlunun bulunduğu ve bunların Rumeli'de sınır boylarında faaliyet gösterdikleri bilinmektedir. Osmanlı devletinin ilk devirlerinden itibaren, askeri ve sosyal tarihinde mühim roller oynamış akıncı ailelerinden biri olan Mihaloğulları, Harmankaya tekfuru Köse Mihal'in soyundan devletin kuruluş ve yükseliş devrelerinde meşhur kahramanlar yetiştirmiştir."

Köy muhtarı Metin Doruk da Kaymakam Açıkgöz'ün Abdullah Mihal Gazi Türbesine büyük önem verdiğini ifade ederek, "Burada yapılan çalışmalar sonrası ziyaretçi sayısında artış oldu. Abdullah Mihal Gazi Osmanlı'nın kuruluşunda büyük payı olan bir akıncıymış. Köyün tanıtımına da büyük katkı sağladı." diye konuştu.

Köy sakinlerinden Mustafa Sayan ise köyün gurur kaynağı olan Mihal Gazi'nin kabrini boş zamanlarında ziyaret ettiklerini aktardı.

Tekfurluktan Osman Bey'in silah arkadaşlığına: Abdullah Mihal Gazi
Tekfurluktan Osman Bey'in silah arkadaşlığına: Abdullah Mihal Gazi
Tekfurluktan Osman Bey'in silah arkadaşlığına: Abdullah Mihal Gazi
Tekfurluktan Osman Bey'in silah arkadaşlığına: Abdullah Mihal Gazi

Osman Gazi, Osmanlı, Bizans, Silah, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Tekfurluktan Osman Bey'in silah arkadaşlığına: Abdullah Mihal Gazi - Son Dakika

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