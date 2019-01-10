Son Dakika Haberleri: Tekin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı

Tekin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı

51 dakika önce

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin,10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle ilçede görev yapan Ulusal ve yerel basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu.

Tekin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı, System.String[]
Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin,10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle ilçede görev yapan Ulusal ve yerel basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu.

Alaplı Belediyesi Aile Çay Bahçesinde düzenlenen kahvaltı da konuşan Belediye Başkanı Nuri Tekin, Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan büyük bir özveriyle her türlü ortam ve şartlarda görev yapan değerli basın mensuplarının "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığını söyledi.

Alaplı'mızda yerel ve ulusalda görev yapan bütün gazetecilerin yaptıkları zorlu görevlerinden dolayı kutladığını ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

"Değerli basın mensuplarımız özellikle İlçemizin gelişmesinde, İlçemizin güzelliklerinin duyurulmasında yapılan çalışmaları topluma ulaştırmada ciddi emek sarf ediyorsunuz. Ben basın mensuplarımıza bu konuda çok teşekkür ediyorum. Çünkü her an her koşulda her şartta mesai kavramı olmaksızın topluma bilgi aktarmanın gayreti içerisinde olup gerektiğinde nice zorluklara katlananlardansınız. Bu vesileyle, bu önemli görevi layıkıyla yerine getirmek için gecesini gündüzüne katarak çalışan siz değerli basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ederim. Çalışmalarınızda ve meslek hayatınızda başarılar diliyorum."

Alaplı Gazeteciler Derneği Başkanı Doğan Bostancı'da konuşmasında, Başkan Tekin'e gazetecileri unutmadığı için teşekkür ederek, "Bugün bizim için özel bir gün. Bu özel ve önemli günde bizlerle birlikte olan Belediye Başkanımız Sayın Nuri Tekin'e çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Tekin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününe özel basın mensuplarına çeşitli hediyeler verirken Bostancı ise, Belediye Başkanı Nuri Tekin'e desteklerinden dolayı plaket takdim etti. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:45 Kaynak: İHA

Alaplı, Nuri Tekin, Gazeteciler Günü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih Terim, Selahaddin Aydoğdu'yu Yaraladığı Gerekçesiyle 3 Bin TL Para Cezasına Çarptırıldı Şahin Kendirci, Aleyna Tilki ile Aşk Yaşadığı İddialarını Yalanladı

TİP Milletvekili Barış Atay'dan Yılmaz Erdoğan'a Tepki: Yazık Sana, Utanmaz! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sahneden İnmek Üzere Olan Sanatçıdan Bir Parça Daha İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 15:36:45. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]