Tekin Bingöl: "Akp Sebep, Yoksulluk, Yolsuzluk, Yasaklar ve Nihayetinde Enflasyon Sonuç; Bu Enflasyon da Sizin Sonunuzu Getirecek"

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Faiz sebep, enflasyon sonuç" sözlerini anımsattı ve "Ben de bunu şöyle dönüştürmek istiyorum. AKP sebep, yoksulluk sonuç. AKP sebep, yolsuzluk sonuç. AKP sebep, yasaklar sonuç. ve nihayet AKP sebep, enflasyon sonuç. Bu enflasyon da sizin sonunuzu getirecek" dedi. Enflasyonun yurttaşlar üzerindeki etkilerinin araştırılması için Meclis'te komisyon kurulması önerisi AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

CHP Grubu; "TÜİK'in istatistik araştırmalarının değerlendirilmesi, yüksek enflasyona karşı sağlıklı politikalar ile halk üzerindeki yıkıcı etkilerinin giderilmesine yönelik çözüm önerilerinin belirlenmesi" amacı ile TBMM Başkanlığı'na sunulmuş olan araştırma önergesinin bugün Genel Kurul'da görüşülmesini önerdi.

Öneri üzerine söz alan CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl; "Enflasyon ile ilgili konuşulurken zaman zaman iktidar partisine mensup arkadaşlar bunu savaş ortamına, pandemi koşullarına bağlayabiliyorlar. Olabilir. Ama ne o savaş ne de pandemi koşulları sadece Türkiye'yi etkilemedi. Avrupa'daki enflasyon oranlarının ortalaması yüzde 10; bir an için TÜİK'in açıkladığı yüzde 83'lük enflasyon oranını kabul etsek dahi arada çok ciddi bir fark olduğunu görürüz" dedi.

Bingöl; "TÜİK, devletin kanununda tanımlanırken güvenilir, şeffaf, tarafsız olarak nitelendirilir. Bugün TÜİK eşittir AKP olmuştur. Ne güvenirliği kalmıştır ne tarafsızlığı. Bunu söylerken elbette TÜİK gibi bir kuruma haksızlık yapmak istemem ama siz devletin bütün kurumlarını kendinize paralel birer kurum haline getirdiniz. TÜİK'te de maalesef böyle çalışıyor" sözleriyle AKP hükümetini eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Faiz sebep, enflasyon sonuç" sözlerine atıf yapan Bingöl; "Her fırsatta ekonomist olmakla övünen bir Genel Başkanınız var. Ne diyor sizin ekonomiden anlayan, ekonomist Genel Başkanınız? 'Faiz sebep, enflasyon sonuç.' İyi. Ben de bunu şöyle dönüştürmek istiyorum. AKP sebep, yoksulluk sonuç. AKP sebep, yolsuzluk sonuç. AKP sebep, yasaklar sonuç. ve nihayet AKP sebep, enflasyon sonuç. Bu enflasyon da sizin sonunuzu getirecek" dedi.

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli de şunları söyledi:

"TÜİK, yitip giden inandırıcılığını geri kazanmak adına kamuoyuna daha şeffaf olmak yerine tam tersi bir anlayışla savrulmaya devam ediyor. Veri yayınlamamak, milletimizin hakkını hiçe saymaktır. Anlaşılan TÜİK, kendisini bu ülkenin vatandaşlarına karşı değil sadece bir kişiye karşı sorumlu hissediyor. Unutulmamalı ki TÜİK'in belirlediği verilerle işçinin, emeklinin maaş zamları belirleniyor. TÜİK yöneticilerinin üstlendiği bu çok ağır vebali bir kez daha hatırlatmalıyım. Üzülerek ifade etmeliyim ki AK Parti ile TÜİK servet transferine de aracı oluyorlar."

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni de önerge lehine şu konuşmayı yaptı:

"Enflasyon demek yoksulluk demek, enflasyon demek şirketlerin ve cemaat koalisyonu olan AKP yandaşlarının kar etmesi demek. AKP iş bilmez bir parti değil, AKP işini bilen bir parti, sınıfsal tercihine göre bunları yapıyor. Bankalara yüzde 12'yle parayı veriyor, bankalar bunun 2 katı, 3 katı oranlarla piyasaya sunuyor ama halkımız kredilerle esir alınmaya çalışılıyor. Bu düzen, halkımızın iradesiyle değişecektir."

Öneri; AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.