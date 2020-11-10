Tekin, çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika

Tekin, çalışmaları yerinde inceledi

10.11.2020 16:37
Tekin, çalışmaları yerinde inceledi, System.String[]

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, korona virüs salgını süresince sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, korona virüs salgını süresince sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Aydın ve Daire Müdürleri, koronavirüs salgını süresince mahallerde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşlarla sohbet etti.

İlk olarak Yeni Siteler Mahallesi B bloklarda devam eden üst yapı çalışmalarını inceleyen Tekin, burada mahalle sakinlerini taleplerini dinledi. Ardından 690 Evler şehir mezarlığında süren genişletme çalışmaları, Merkez mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi Keson Kuyu mevkiinde altyapı çalışmaları, Yeni Hastane inşaatı ve yol genişletme çalışmaları ile Karşıyaka Mahallesi Şehirler Arası otobüs Terminali arkasına yapılacak olan park alanında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında daire müdürlerinden bilgiler aldı.

Tekin, Koronavirüs salgını süresince hizmeti aksatmadan devam etmeye çalıştıklarını belirterek, "Alaplı'mızı daha güzel ve kaliteli bir kent haline getirebilmek için her mahallemizde altyapı ve üst yapı başta olmak üzere çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Şehrimizde kent kimliğinin gelişimine önemli katkılar sunan hizmetlerimizi yerinde takip etmeye, vatandaşlarımızla bir arada olmaya çalışıyorum. Koronavirüs salgını süresince İlçemizin her noktasına hizmeti ulaştırabilmenin gayret ve çaba içerisindeyiz. Herkes birey olarak nasıl evi için çalışıp didiniyorsa bir şehirde o belediyenin evidir. Bu bilinçle ve özverili bir şekilde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." dedi.

Tekin, "Yeni Siteler Mahallesi B bloklarında altyapı çalışmalarını ardından üstyapı çalışmalarını da tamamlanmak üzereyiz. Belirli bölgelerde beton döküm işimiz kaldı oda bittikten sonra çocuklar için park alanını yenileyeceğiz. Oturma alanları, banklar ve fitness aletleri koyacağız. Burası vatandaşlarımızı dinlenebileceği çok güzel bir park olacak. Yine 690 Evler mezarlığında genişletme çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki günlerde üst yapı çalışmalarına başlayacağız. Yeni Hastane inşaatı devam ediyor. Bununla birlikte Belediye olarak yol genişletme çalışmalarımızda sürüyor. 15 metre genişliğinde yaptığımız yol ile birlikte park alanlarında hazırlıyoruz. Sosyal donatıları ile birlikte hastane çevresi çok güzel bir hale gelecek. Ayrıca Karşıyaka Mahallesi Terminal Arkasında park yapacağımızı söylemiştik. Buradaki çalışmalara başladık. Karşıyaka mahallemize yakışır bir park yapacağız. Parkın adı da 'Cumhuriyet Parkı' olacak. Vatandaşlarımız için oturma alanları, çocuk parkları, spor aletleri koyarak havuz yapacağız. Yeşillendirdikten sonra insanlarımızın nefes alabilecekleri bir yer haline getireceğiz. Mahallelerimizde rutin işlerimiz devam ediyor. Devam eden ve yapacağımız tüm hizmetler halkımız için ve yine halktan biri olarak bizim içindir. Biz bundan önceki hizmet yılımızda vatandaşlarımızın talepleri ve istekleri doğrultusunda hareket ederek hizmetlerimizi yaptık. Yine aynı özveriyle aynı istekle hizmetlerimizi yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu. - ZONGULDAK

Tekin, çalışmaları yerinde inceledi
Tekin, çalışmaları yerinde inceledi
Tekin, çalışmaları yerinde inceledi
Tekin, çalışmaları yerinde inceledi

Koronavirüs, Nuri Tekin, Hastane, Alaplı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tekin, çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika


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