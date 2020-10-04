Tekin, Camiler ve Din Görevliler Haftası dolayısıyla Bayburt Müftüsü Başoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

Tekin, Camiler ve Din Görevliler Haftası dolayısıyla Bayburt Müftüsü Başoğlu'nu ziyaret etti

İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Yahya Tekin, Bölge Müdürlüğüne bağlı olan illere yaptığı çalışma ziyaretleri kapsamında, Camiler ve Din Görevliler Haftası münasebetiyle Bayburt Müftülüğünü ziyaret ederek Müftü Hasan Başoğlu ile görüştü, İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan...

Tekin, Camiler ve Din Görevliler Haftası dolayısıyla Bayburt Müftüsü Başoğlu'nu ziyaret etti, System.String[]

İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Yahya Tekin, Bölge Müdürlüğüne bağlı olan illere yaptığı çalışma ziyaretleri kapsamında, Camiler ve Din Görevliler Haftası münasebetiyle Bayburt Müftülüğünü ziyaret ederek Müftü Hasan Başoğlu ile görüştü, İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan Ayasofya Camii Kitaplarını camilerimize dağıtılmak üzere verirken, İl Müftülerimize de "15 Temmuz'u Unutmayacağız, Unutturmayacağız" bilgi setini hediye etti.

Toplumu aydınlatarak manevi rehber olan ve tüm vatandaşlarımızla iletişim içerisinde görev yapan birbirinden kıymetli din görevlilerinin haftalarını kutlayan İletişim Bölge Müdürü Yahya Tekin, "İletişim Başkanlığının çalışmaları hakkında bilgi verirken, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un; ülkemizi, devlet ve hükümet faaliyetlerimizi karalama amacıyla ulusal ve uluslar arası alanda yapılan algı operasyonlarında göstermiş olduğu haklı tepkiler ile Başkanlığımızın adeta milli bir savunma yaptığını belirtti. Devletin söylem birliğini tesis etmek ve bu anlamda kamu kurum ve kuruluşlarının kamusal iletişim standartlarını belirleme ve yürütme faaliyetinin de İletişim Başkanlığının önemli fonksiyonlarından biri olduğunu belirtti.

İletişim Bölge Müdürü Yahya Tekin, 15 Temmuz'un yıldönümünde ve 30 Ağustos Zafer Bayramında dronlar ile yapılan gösteriler, İstanbul'un Fethi ve en son Preveze Zaferi kutlamalarında yapılan ışık gösterileri ve Dijital gerçeklik (VR) videoları ile milli birlik ve beraberliğimizin pekişmesine yönelik yaptığı çalışmalarla kamuoyunun büyük beğenisini kazanan İletişim Başkanlığının yaptığı çalışmalar ile ilgili hazırladığı yayımlar konusunda İl Müftülerine bilgiler verdi.

Bayburt Müftüsü Hasan Başoğlu ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirirken, İletişim Başkanlığının çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve Ayasofya Camisinin yeniden ibadete açılmasının tüm İslam ümmetini sevince boğduğunu ve İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan Ayasofya Camii kitabının herkesin kütüphanesinde bulunması gereken kaynak bir eser olduğunu belirtti. - BAYBURT

Tekin, Camiler ve Din Görevliler Haftası dolayısıyla Bayburt Müftüsü Başoğlu'nu ziyaret etti

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 11:06 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tekin, Camiler ve Din Görevliler Haftası dolayısıyla Bayburt Müftüsü Başoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

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