Tekin, ilçelerde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Tekin, ilçelerde incelemelerde bulundu

17.04.2021 12:34
Tekin, ilçelerde incelemelerde bulundu, System.String[]

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Taşlıçay ve Diyadin ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Taşlıçay ve Diyadin ilçelerinde incelemelerde bulundu.

İlçe ziyaretlerinde, İlçe milli eğitim müdürleri tarafından karşılanan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, ilçe milli eğitim müdürlerinden ilçe eğitimi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Daha sonra okulları ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, öğretmenlerle bir süre sohbet etti. Okulların bölümlerini denetleyen İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, okul müdürlerinden okullarında yapılan faaliyetler hakkında bilgiler aldı. İlçe ziyaretlerinde İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, "Dil Sokağı" projesi kapsamında, okullarda görev yapan öğretmenler tarafından okul koridorunun duvarlarının yabancı dil görselleri ile donatıldığı dil sokaklarının açılışlarını gerçekleştirdi. Öte yandan Diyadin Kaymakamı Alper Balcı ve İl Mili Eğitim Müdürü Tekin, Diyadin Mollalara Ortaokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Okulda kurulan curling oyununu oynayan Kaymakam Balcı ve İl Mili Eğitim Müdürü Tekin, öğretmenlerle bir araya geldi. - AĞRI

Tekin, ilçelerde incelemelerde bulundu
Tekin, ilçelerde incelemelerde bulundu
Tekin, ilçelerde incelemelerde bulundu
Tekin, ilçelerde incelemelerde bulundu
Tekin, ilçelerde incelemelerde bulundu
Tekin, ilçelerde incelemelerde bulundu
Tekin, ilçelerde incelemelerde bulundu

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Diyadin, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tekin, ilçelerde incelemelerde bulundu - Son Dakika


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