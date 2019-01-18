Tekin Koçan'ın Kişisel Resim Sergisi Açıldı

Ressam ve akademisyen Tekin Koçan'ın, "turkuaz" isimli 13'üncü kişisel resim sergisi Taşhan Bedesteni'nde açıldı.
Çalışmaları Türkiye
Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere birçok ildeki mekanları süsleyen Koçan, 13'üncü kişisel sergisiyle, doğup büyüdüğü memleketi Bayburt
'ta sanatseverlerle buluştu.
Tekin'in "turkuaz" isimini verdiği ve 25 eserden oluşan kişisel resim sergisi açılışına Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan
, Belediye Başkan Mete Memiş
, KOSGEB Bayburt İl Müdürü Mete Emir, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat
, MHP
Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap
, AK Parti Bayburt Belediye Başkan adayı Fatih Yumak
, MHP Bayburt Belediye Başkan adayı Hükmü Pekmezci
ile davetliler katıldı.
Vali Pehlivan ile beraberindekiler sergideki eserleri tek tek inceleyerek Koçan'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Koçan, çalışmalarıyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin birçok ilinde daha önce çok sayıda sergiler açtığını ancak Bayburt'ta böylesi tarihi bir mekanda sergi açmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.
Taşhan Bedesteni'nde ki sergide yer alan çalışmalarında gelenekle gelecek arasında bir kurgu yapmaya çalıştığını bu nedenlede adını "turkuaz" olarak belirlediğini belirten Koçan, "Turkuaz 'Türk mavisi' diye geçer. Akdeniz
'in rengi yeşilden maviye doğu gider. Turkuaz yine bizim kendi motiflerimizde kullandığımız bir renktir" dedi.
Koçan, sergide yer alan çalışmalarda geleneksel motiflerle çağdaşı bir arada sentezlediğini ve tuvale anlatarak, "Turkuazın bir gizemi vardır. Bu gizem mistik bir gizemdir ve kültürümüze ait bir renktir. Onun için yaptığım işlerde mavi-turkuaz ağırlıklı bir renk oluşumuna gittim. Yine yer yerde bunu maviyi aramak için sakladım. Resimlerimi üst üste yükleyerek tuvale yansıttım" diye konuştu.
Taşhan Bedesteni'ndeki serginin 30 Ocak Çarşamba
gününe kadar açık kalacağını ifade eden Koçan, tüm Bayburtlu sanatseverleri sergisine de davet etti.