Son Dakika Haberleri: Tekin, Mahallelerde Devam Eden Çalışmaları İnceledi

Tekin, Mahallelerde Devam Eden Çalışmaları İnceledi

45 dakika önce

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, İlçe merkezi ve mahallelerde devam eden çalışmaları inceledi.

Tekin, Mahallelerde Devam Eden Çalışmaları İnceledi, System.String[]
Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, İlçe merkezi ve mahallelerde devam eden çalışmaları inceledi.

Belediye Başkanı Nuri Tekin, Karşıyaka, Tepeköy ve 690 Evler Mahallelerinde devam eden altyapı, beton yol ve aile parkı çalışmalarını inceleyerek yetkilerden bilgiler aldı.

Tekin, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede birçok bölgede alt ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

İlçeye hizmet için ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştıklarını ifade eden Tekin, "İlçemiz hizmetlerin en güzeline layık, modern ve yaşam seviyesi yüksek bir ilçe olma hedefiyle gece-gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Üretmiş olduğumuz projeler ve yapmış olduğumuz hizmetlerle ilçemizin tüm bölgelerine dokunuyoruz. Mahallelerimizde Aile parklarına büyük önem veriyoruz. Birçok mahallemizde Aile parkı yaptık yapmaya da devam ediyoruz. Yeni Doğuş sitesinde yeni bir aile parkına başladık. Ayrıca Gençlik ve Florya sitesi altında Aile parkımız tamamlanmak üzere, mahallelerimizde beton yol ve altyapı çalışmalarımız sürüyor. Vatandaşlarımızın da yapılan hizmetlerden memnuniyetini gördükçe mutlu oluyoruz ve çalışma isteğimiz artıyor." Dedi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:19 Kaynak: İHA

Tepeköy, Karşıyaka, Alaplı, Nuri Tekin, Güncel
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