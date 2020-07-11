Tekin Usta'nın İzmir usulü kokoreci Türkiye'ye açılıyor - Son Dakika

Tekin Usta'nın İzmir usulü kokoreci Türkiye'ye açılıyor

İzmir'den yola çıkaran 20 yıllık tecrübesiyle İstanbul'a açılan kokoreççi Tekin Lök, İzmir usulü kokoreciyle fark oluşturuyor.

İzmir'den yola çıkaran 20 yıllık tecrübesiyle İstanbul'a açılan kokoreççi Tekin Lök, İzmir usulü kokoreciyle fark oluşturuyor. Korona virüsü nedeniyle kendi mobil uygulamalarını da çıkartan Tekin Usta, artık siparişleri uygulama üzerinden de alıyor.

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Türkiye'nin lezzetleri arasında bulunan kokorecin İzmir usulü yine fark oluşturuyor. 20 yılı aşkın süredir İstanbul ve İzmir'de kokorecin bilindik markası haline gelen Tekin Usta, günde yüzlerce misafiri ağırlıyor. İstanbul Yeşilova Mahallesi'nde bulunan şubesinde de İzmir usülü kokorecin çok tutulduğunu belirten Tekin Lök, damak tadına hitap etmek için pişirmeden seçilen ürünün kalitesine kadar her detayın önemli olduğunu belirtti.


Kokorecin fastfood kültüründen öte bir şey olduğunu söyleyen Tekin Lök, hazırlanışından yenmesine kadar uzun bir süreç olduğunu belirtti.


Lezzetli kokoreç yapımı için özel olarak hazırlanan mangallar üretildiğini belirten Kokoreççi Tekin Usta, "Kokoreç şişleri, yatay şekilde kokoreç mangalı üzerinde sürekli dönerek pişer ve servis için bir parça alınarak kuşbaşı şeklinde doğranır. Baharat ve domateslerle buluşan kokoreç, içi kızaran kokoreç ekmeği arasında afiyetle yemeniz için hazır olur. Kokoreç içine yakışan baharatlar tercihe kalmıştır; fakat en çok kırmızı biber, pul biberi ve kekik ile lezzetli hale gelir. Kimyon sevenler için de kimyon, farklı bir tat ile damakları şenlendirir. Bizde 1999 yılından beri elde ettiğimiz tecrübemizle farklı pişirme ve sunum teknikleri ile müşterilerimizi memnun ediyoruz" dedi.


Korona virüsü ile birlikte online yemek sipariş konularına da önem verdiklerini ifade eden Tekin Lök, kendi uygulamalarından sipariş aldıklarını ve hızlı bir şekilde paket servisi ile ürünlerini ulaştırdıklarını kaydetti. - İZMİR

Koronavirüs, İstanbul, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 13:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tekin Usta'nın İzmir usulü kokoreci Türkiye'ye açılıyor - Son Dakika
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