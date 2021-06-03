Üye Girişi
Tekin, "Yatırım yapacak ve istihdam sağlayacak herkese kapımız sonuna kadar açıktır" - Son Dakika

Tekin, "Yatırım yapacak ve istihdam sağlayacak herkese kapımız sonuna kadar açıktır"

03.06.2021 17:20
Tekin,

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve Belediye Meclis üyeleri; Alaplı Organize Sanayi Bölgesinde üretime başlayan ve 80 kişiye istihdam sağlayan bir fabrikayı ziyaret etti.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve Belediye Meclis üyeleri; Alaplı Organize Sanayi Bölgesinde üretime başlayan ve 80 kişiye istihdam sağlayan bir fabrikayı ziyaret etti.

Alaplı OSB'de üretime başlayan fabrikayı Belediye meclis üyeleri ile birlikte ziyaret eden Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Eren ile birlikte fabrikayı gezerek bilgiler aldı. Tekin, "Öncelikle işyeri sahipleri Serkan Eren ve Habibe Eren kardeşlere İlçemizde istihdamı arttıkları için çok teşekkür ediyorum. İlçemizde üreten ve istihdamı arttırıcı faaliyetlerde bulunan yada bulunacak olan yatırımcılarımıza Belediye olarak kapımız sonuna kadar açıktır. Amacımız işsiz olan kardeşlerimizin birer iş sahibi olmaları, meslek edinmeleri ve dolayısıyla elde edecekleri gelirle aile bütçelerine destek olmalarını sağlamak ve işsizliğin azalmasıdır. Fabrikada 80 kişi istihdam ediliyor. İnşallah bu bölgede yeni yatırımlarla birlikte insanlarımız işsiz kalmayacak. Alaplı OSB'nin kurulum aşamasında 9 yıl Alaplı Ticaret ve Sanayi Odasında yönetim kurulu üyeliği yaptım. Alaplı OSB'nin kurulumunda ve bu günlere gelişinde kimlerin emeği varsa hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben inanıyorum ki Alaplı OSB'de sektör çeşitliliği arttıkça hem ülkemiz hem de Alaplı'mız kazanacak. Hemşerilerimize istihdam kapısı açan fabrikalarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - ZONGULDAK

Tekin, Yatırım yapacak ve istihdam sağlayacak herkese kapımız sonuna kadar açıktır
Tekin, Yatırım yapacak ve istihdam sağlayacak herkese kapımız sonuna kadar açıktır
Tekin, Yatırım yapacak ve istihdam sağlayacak herkese kapımız sonuna kadar açıktır
Tekin, Yatırım yapacak ve istihdam sağlayacak herkese kapımız sonuna kadar açıktır

Nuri Tekin, İstihdam, Alaplı, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tekin, 'Yatırım yapacak ve istihdam sağlayacak herkese kapımız sonuna kadar açıktır' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tepkiler üzerine harekete geçiliyor! İlk Kabine toplantısında, eğlence sektörü için yeni adım atılacak Tepkiler üzerine harekete geçiliyor! İlk Kabine toplantısında, eğlence sektörü için yeni adım atılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden 14 Haziran'da görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden 14 Haziran'da görüşecek Türkiye'ye seyahat yasağı Rusya'da turizm şirketlerinin borcu 400 milyon doları buldu Türkiye'ye seyahat yasağı Rusya'da turizm şirketlerinin borcu 400 milyon doları buldu Ahmet Davutoğlu'nun yardımcısı istifa etti! Neslihan Çevik partiden neden istifa ettiğini açıklamadı Ahmet Davutoğlu'nun yardımcısı istifa etti! Neslihan Çevik partiden neden istifa ettiğini açıklamadı TCDD eski genel müdürü Apaydın, tanığı olduğu YHT kazası davasıyla ilgili konuştu: İnsan hatasıyla oldu TCDD eski genel müdürü Apaydın, tanığı olduğu YHT kazası davasıyla ilgili konuştu: İnsan hatasıyla oldu Ankara'da kimyasal madde fabrikası alev alev yanıyor Ankara'da kimyasal madde fabrikası alev alev yanıyor Musa Orhan'ın avukatı Ezgi Mola'ya destek olan 16 ünlü hakkında suç duyurusu yaptı Musa Orhan'ın avukatı Ezgi Mola'ya destek olan 16 ünlü hakkında suç duyurusu yaptı Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı

Son Dakika Haberleri
17:54 Tesla 6 bin aracını geri çağırdı!
17:53 Tepkiler üzerine harekete geçiliyor! İlk Kabine toplantısında, eğlence sektörü için yeni adım atılacak
17:49 Kulüpler Birliği, TFF'ye tepki gösterdi: Yabancı sınırı bir pazarlık konusu değil
17:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden 14 Haziran'da görüşecek
17:29 Samsunspor'dan Ertuğrul Sağlam istifa etti!
17:23 Ahmet Davutoğlu'nun yardımcısı istifa etti! Neslihan Çevik partiden neden istifa ettiğini açıklamadı
17:20 TCDD eski genel müdürü Apaydın, tanığı olduğu YHT kazası davasıyla ilgili konuştu: İnsan hatasıyla oldu
17:10 Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Alex de Souza'ya teklif yapacak
17:08 İbrahim Zarap'a 10 yıl 4 ay hapis! Kızının gözleri önünde eski eşini dövmüştü
17:04 Ankara'da kimyasal madde fabrikası alev alev yanıyor
Tesla 6 bin aracını geri çağırdı! Tesla 6 bin aracını geri çağırdı!         
17:55
Kulüpler Birliği, TFF'ye tepki gösterdi: Yabancı sınırı bir pazarlık konusu değil Kulüpler Birliği, TFF'ye tepki gösterdi: Yabancı sınırı bir pazarlık konusu değil         
17:50
Kaynarca göleti için Guinness Rekorlar kitabına başvuruldu Kaynarca göleti için Guinness Rekorlar kitabına başvuruldu         
17:44
Samsunspor'dan Ertuğrul Sağlam istifa etti! Samsunspor'dan Ertuğrul Sağlam istifa etti!         
17:30
Pınar Ergüner, Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira tazminat ödeyecek Pınar Ergüner, Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira tazminat ödeyecek         
17:23
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Alex de Souza'ya teklif yapacak Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Alex de Souza'ya teklif yapacak         
17:11
Artırılmış gerçeklik gözlüğüyle AVM'lerde HES kodu sorgulama dönemi başladı Artırılmış gerçeklik gözlüğüyle AVM'lerde HES kodu sorgulama dönemi başladı         
17:02
Düğün salonları açıldı, talep patlaması yaşandı! Binlerce çift yer arıyor Düğün salonları açıldı, talep patlaması yaşandı! Binlerce çift yer arıyor         
16:35
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı         
16:18
Felakete dönen eğlence! Ailesinin suda boğulduğu anları, küçük çocuk anbean kaydetti Felakete dönen eğlence! Ailesinin suda boğulduğu anları, küçük çocuk anbean kaydetti         
15:33
Son Dakika! Şentop, Kılıçdaroğlu'nun Son Dakika! Şentop, Kılıçdaroğlu'nun "Mafyadan para alan siyasetçiyi açıkla" çağrısına cevap verdi: Bunu açıklayacak kişi ben değilim         
15:28
Müge Anlı'da gergin dakikalar! Kayınvalidesine saldıran damat canlı yayını karıştırdı Müge Anlı'da gergin dakikalar! Kayınvalidesine saldıran damat canlı yayını karıştırdı         
15:26
9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı 9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı         
15:23
Zonguldak'ta her yer afişlerle süslendi! Kentte, Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor Zonguldak'ta her yer afişlerle süslendi! Kentte, Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor         
14:32
Güçlü ekonomisiyle dikkat çeken Japonya'nın bilinmeyen karanlık yüzü var! En çok kadınları etkiliyor Güçlü ekonomisiyle dikkat çeken Japonya'nın bilinmeyen karanlık yüzü var! En çok kadınları etkiliyor         
14:16
Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor         
12:49
Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler         
10:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2021 18:05:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekin, "Yatırım yapacak ve istihdam sağlayacak herkese kapımız sonuna kadar açıktır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement