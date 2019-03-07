Son Dakika Haberleri: Tekintaş: "31 Mart Seçimleri Türkiye İçin Bir Gelecek ve Bekâ Meselesidir

Tekintaş: "31 Mart Seçimleri Türkiye İçin Bir Gelecek ve Bekâ Meselesidir

52 dakika önce

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, 31 Mart seçimlerinin Türkiye için önemli olduğunu belirterek, "31 Mart seçimleri Türkiye için bir gelecek ve beka meselesidir" dedi.

Tekintaş:
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, 31 Mart seçimlerinin Türkiye için önemli olduğunu belirterek, "31 Mart seçimleri Türkiye için bir gelecek ve beka meselesidir" dedi.

Başkan Tekintaş, yaptığı açıklamada, 31 Mart seçimleri öncesinde Türkiye'nin ittifaklaşmış bir cepheli süreç yaşadığını belirterek, "Bu cepheli süreç yurt içinden siyasi partilerin birbirleriyle mücadelesi gibi algılanabilir, ama yurt dışından bakıldığında Türkiye'de artık böyle bir ortamın bir istikbal ve gelecek mücadelesi bir beka sorunu olduğunu ortaya koyuyor" diye konuştu.

Türkiye'nin kendinden çok çevredeki oluşum ve olaylardan etkilenebilen ülkelerin başında geldiğini belirten Başkan Engin Tekintaş, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ülkeye verdiği zararın ne kadar büyük olduğunun daha iyi görüldüğünü ifade etti.

"Vatandaşlarımızın tercihi cumhur ittifakı olacaktır"

Başkan Tekintaş, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin geleceği açısından da önemli bir yer tuttuğunu vurgulayarak, "24 Haziran'da elde edilen netice ülkenin varlığı birliği için bir adımdı. Cumhur İttifakı ile yapılacak olan ikinci seçimde milletimizin heyecan ile sandık başına gideceğini düşünüyoruz. Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun hareket ederek milli birliğin bütünlüğün korunması özellikle milli birlik ve beka açısından bakıldığında bu seçimin önemli olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Tekintaş, şunları söyledi: "Yerel seçimler parçalı seçimler gibi görünür. Her ilçenin koşulları farklıdır. Vatandaşlarımız sandık başına gittiğinde bulunduğu ilçenin geleceği için mensubu olduğu ve savunduğu partisinin adayına oyunu kullanır. Vatandaşlarımız bu ilin ve ülkemizin geleceği için beka, istikrar ve istikbal mücadelesinin var olduğunu düşünerek inşallah sandık başına gidip bu kararı AK Parti ölçeğinde kullanacaklar ve tercihleri cumhur ittifakı olacaktır. Bu bizim için ayrı bir onur ve mutluluktur." - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:24 Kaynak: İHA

Engin Tekintaş, Türkiye, Politika
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