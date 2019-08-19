Son Dakika Haberleri: Tekir kedinin gözleri farklı renkteki beyaz yavrusu şaşırttı
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Tekir kedinin gözleri farklı renkteki beyaz yavrusu şaşırttı

1 saat önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, tekir türü sokak kedisinin dünyaya getirdiği 5 yavru kediden birinin beyaz tüylü ve gözlerinin farklı renkte olması görenleri şaşırttı.

Tekir kedinin gözleri farklı renkteki beyaz yavrusu şaşırttı, System.String[]
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, tekir türü sokak kedisinin dünyaya getirdiği 5 yavru kediden birinin beyaz tüylü ve gözlerinin farklı renkte olması görenleri şaşırttı.
Yüksekova'nın İpekyolu Caddesi üzerindeki iş yerinde, Ramazan ayında, tekir türü sokak kedisi, 5 yavru dünyaya getirdi. Yavrulardan birinin beyaz renkte ve gözlerinden birinin yeşil, diğerinin ise mavi renkte olması, görenleri şaşırttı.
Kedilerin bakımını üstlenen iş yeri sahibi Mahir Keçecioğlu, "Yavrulardan birisi beyaz doğdu. İlk etapta göz renklerini fark edemedik. Aradan bir ay geçtikten sonra beyaz olan kedinin gözlerinin biri mavi, diğerinin de yeşil olduğunu gördük. Yavru kedileri iş yerimizde besliyoruz. İş yerimize genelde sokak kedileri sığınıyor. Et, süt ve salamla besliyoruz. Annesine bakınca kimse inanmıyor. 10 yıldır sokaktaki birçok kediye baktım. Bu kediler işyerimizin neşesi oldu. Fırsat buldukça kediyle oynuyoruz. Hastalanınca veterinere götürdüğüm kediler oldu. Kışın iş yerimizde kalıyorlar. Aynı mutfakta beraber yemek yiyoruz" dedi.
Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya ise beyaz rengin 'White' geninden kaynaklandığını belirterek, "O gen Van kedilerinde çok daha yoğun. Dolayısıyla, geçmişte bir Van kedisiyle çiftleşme durumu söz konusu olmuştur. Beyaz genler çekinik olduğu için, ortaya çıkmakta zorlanmıştır. Ama yüzde 20 oranında da olsa bir şekilde ortaya çıkmıştır. Beyazlık da bu genden kaynaklanmıştır" diye konuştu.


Yüksekova, İpekyolu, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:51 Kaynak: DHA
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