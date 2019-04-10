Tekirdağ 11 Ayda 7 Ameliyat Geçiren Ecrin'e, Yanlış Teşhis İddiası

Tekirdağ
'ın Çerkezköy
ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle ailesi tarafından hastaneye götürülen Ecrin İnci(5), iddiaya göre 2 kez aynı doktor tarafından 'enfeksiyon' teşhisi konarak, ilaç verilip, evine gönderildi. Ağrısının geçmemesi üzerine tekrar hastaneye götürülen ve apandisitinin patladığı anlaşılan Ecrin, 11 ay içerisinde 7 ameliyat geçirdi. Baba Necati İnci, yanlış teşhis koyduğunu iddia ettiği doktor hakkında Tekirdağ Valiliği ve Çerkezköy Kaymakamlığı'na yaptığı şikayetlere rağmen soruşturmaya izin verilmediğini öne sürdü.Çerkezköy'de yaşayan Ecrin İnci, 18 Mayıs
2018 tarihinde karın ağrısı şikayeti nedeniyle ailesi tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi
'ne götürüldü. İddiaya göre Ecrin'i muayene eden doktor, küçük kızın idrar yollarında enfeksiyon olduğu tanısını koyarak, ilaç yazdı. Evine dönen Ecrin, 4 gün sonra tekrar aynı şikayetler nedeniyle ailesi tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Aynı doktorun tekrar muayene ettiği kıza yine idrar yollarında enfeksiyon olduğu teşhisi konularak, taburcu edildi. Ağrılarının kesilmemesi üzerine farklı bir servise sevk edilen Ecrin'in yapılan muayenede 9 gün önce apandisitinin patladığı ve acilen ameliyata alındı.Küçük kız, 11 ay içerisinde 7 ameliyat geçirdi.
İnşaatlarda çalışan baba Necati İnci, yanlış teşhis koyduğunu iddia ettiği doktor hakkında Tekirdağ Valiliği ve Çerkezköy Kaymakamlığı'na şikayette bulundu. Şikayeti inceleyen valilik ve kaymakamlık, soruşturmaya izin vermedi. Necati İnci, Kızımı karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürdüm. Kadın doktorun yaptığı muayene sonrası kızımın idrarında iltihap olması ve kana karışmış olması sebebiyle iğne ile ilaç yazdı. Ardından ise taburcu etti. Ancak almış olduğum ilaçların kullanımdan sonra kızımın karın ağrısı geçmedi. İki gün sonra Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde acil bölüme giderek muayene olduk. Burada kızıma serum bağlandı ve tekrar polikliniğe gitmemiz istendi. Ertesi gün 21 Mayıs'ta aynı doktor kızımı ultrason ve röntgene gönderdi. Yaptığı incelemede kızımın idrarında iltihap olduğunu ve kana karıştığını söyleyerek bize ilk seferden farklı olarak şurup yazarak yeniden taburcu etti. Doktorun verdiği şuruplarda fayda etmedi ve iki gün sonra hastaneye gittiğimizde yatış verdi. Kızımın nabzının düşmesi üzerine çocuk genel cerrahi bölümü doktoruna sevk edildik. Buradaki Doktor kızımı muayene eder etmez apandisitinin patladığı söyleyerek, acilen ameliyata aldı dedi.
'BAŞKA ÇOCUKLARIN CANINA ZARAR GELMESİN'
Kızının teşhis konulduktan sonra 3 günde toplam 5 ameliyat geçirdiğini ifade eden Necati İnci, O kadın doktor yapmış olduğu hatanın arkasında bile durmamıştır. Kızıma 'geçmiş olsun' dahi dememiştir. Bana hitaben ise 'İstediğin yere şikayet et' diyerek bulunduğu vazifenin ve insan hayatının kendisi için önemli olmadığını bir kez daha göz önüne sermiştir. Ben kızımın canına ve başka çocukların canına bir zarar gelmemesi için insan hayatının önemini hiçe sayan doktor hakkında Tekirdağ Valiliği'ne ve Çerkezköy Kaymakamlığı'na şikayet dilekçesi yazdım. Ancak soruşturmaya izin verilmedi. Bu sorunumu kime ileteceğim Elimdeki belgeler doktorun suçunu ortaya çıkarıyor. Yetkililer gelsinler beni de dinlesinler. Görmeden infaz etmesinler. Bizi diri diri gömüyorsunuz, diğerini yaşatıyorsunuz. Böyle adalet mi olur diye konuştu.
Baba Necati İnci, elindeki belgelerle birlikte hukuk mücadelesini sürdüreceğini söyledi.