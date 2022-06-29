"Tekirdağ 2. Lavanta Günleri" sona erdi

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen "Tekirdağ 2. Lavanta Günleri" etkinlikleri sona erdi.

Kızılpınar Mahallesi'ndeki lavanta tarlasında etkinliğin son gününde fotoğraf tutkunları, mor renkli tarlada en güzel kareyi yakalamaya çalıştı.

Vatandaşlar, lavanta tarlasında oluşturulan dekorların önünde fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.

Halk oyunları ekibinin gösterisiyle başlayan etkinlik, temsili lavanta hasadı, fotoğraf çekimi ve yerel sanatçıların sahne almasıyla devam etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, vatandaşların etkinliklere yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Tekirdağ'ın lavantada adından söz ettirmeye başladığını ifade eden Hacıoğlu,"Bu sene etkinlikleri 3 farklı tarlada yaptık. Son gün etkinliklerimizi Çerkezköy ilçesinde yapıyoruz. Seneye inşallah bu etkinlikleri 5 güne yayarak farklı ilçelerimizde yapmaya devam edeceğiz. Hafta içi ilgi güzel, özellikle hafta sonları tarlalara yüze yakın araç geliyor." dedi.

Lavanta tarlalarına her yerden ziyaretçinin geldiğini belirten Hacıoğlu, "Lavanta tarlaları foto safari açısından da destinasyon oluşturdu. Bu etkinlikleri yaparken yılda 1 milyon yerli ve yabancı turistin lavanta bahçelerine geleceğini söyledik. Lavanta için önümüzde 1 ay gibi bir süre daha var. Görsel şölen devam edecek." diye konuştu.