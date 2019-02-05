Tekirdağ 250 Kiloya Çıkan 7 Çocuk Annesi, Tedavi Olmak İstiyor

Tekirdağ
'ın Kapaklı
ilçesinde obezite hastalığı nedeniyle 250 kiloya çıkan
ve yatağa bağımlı olarak yaşayan Hamide Hıracı(60), son günlerde çektiği nefes darlığı nedeniyle zor günler geçiriyor. İlaçları devlet tarafından karşılanan Hıracı, Günlerdir çocuklarımı ve torunlarımı göremiyorum. Nefes alamıyorum, suyumu içemiyorum. Yemek yiyemediğimden dolayı aç kalıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve eşi Emine Erdoğan
yalvarıyorum. Bana yardım etsinler, beni tedavi ettirsinler dedi.
Kapaklı'da yaşayan 7 çocuk ve 17 torun sahibi Hamide Hıracı, 28 yıl önce hızla kilo almaya başlayınca, başvurduğu doktorlar obezite teşhisi koyarak, diyet önerisinde bulundu. Ancak, kilo almayı sürdüren Hıracı, bugün 250 kiloya ulaşınca evden çıkamaz hale geldi. Son günlerde nefes darlığı da çeken Hıracı, artan ağrıları nedeniyle zor günler geçirmeye başladı. Ağrılarının dayanılmaz hale geldiğini ve nefes darlığı da çektiğini söyleyen Hamide Hıracı, Nefes sorunum çıktı ben bittim. Günlerdir çocuklarımı ve torunlarımı göremiyorum. Nefes alamıyorum, suyumu içemiyorum. Yemek yiyemediğimden dolayı aç kalıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve eşi Emine Erdoğan yalvarıyorum. Bana yardım etsinler, beni tedavi ettirsinler dedi.
Günlerdir evinden çıkamayan Hamide Hıracı'nın oğlu Mustafa Hıracı(32), annesinin artan kiloları nedeniyle evden çıkamaz hale geldiğini son günlerde ise ağrılarının yanında nefes darlığı çektiğini söyledi. Annesini Çerkezköy Devlet Hastanesi
'ne götürmek için çağırdığı özel obezite ambulansının il merkezinden geldiğini söyleyen Mustafa Hıracı, Annemi taşımak için itfaiye ekipleri de geliyor. Buradan annemi indirmek gerçekten çok zor. Hastaneye gittiğimiz zaman sıkıntıyı anlatamıyoruz. Hastamızı gelip götürmemiz sıkıntı. Sadece bize 'yapacak bir şey yok' diyorlar. Annesinin adım atamadığını söyleyen Hıracı, Annem adım atmayı bırak, nefes bile alamıyor. Elim kolum bağlandı, ne yapacağımı bilmiyorum. Günde üç kez vermemiz gereken ilacı nefes alamadığı için bazen 5-6 kez vermek zorunda kalıyoruz. Bu hastanın hastanede yatıp tedavi görmesi, vücuttaki enfeksiyonu atması lazım. Doktor görüyor ama bir çözüm yolu bulmuyor dedi.
Çerkezköy Devlet Hastanesi Başhekimi Fergan Genç
,Hamide Hıracı'nın gerekli tedavisinin evinde uygulandığını belirterek,
Devlet Hastanesi olarak doktorlarla takip ediyoruz. Gerekli işlemlerini ve ilaçlarını karşılıyor .Evde solunum cihazımızı var. Daha iyi şartlarda tedavi edilmesini gerekiyor dedi.