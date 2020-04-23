TEKİRDAĞ 3.5 yaşındaki Eslem'in pilli bebek isteğini Kızılay yerine getirdi - Son Dakika

3.5 yaşındaki Eslem'in pilli bebek isteğini Kızılay yerine getirdi

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde tespite giden Kızılay ekibinden pilli bebek isteyen Eslem Sevim'in (3.5), bebeği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kendisine hediye edildi.

Kızılay Çorlu şubesine yapılan yardım başvuruları ve talepleri inceleyen ekipler önceki gün Ergene ilçesinde yaşayan Ahmet Sevim'in evine giderek tespit yaptı. Tespit sırasında ailenin kızı Eslem, görevlilerden pilli bebek istedi. Kızılay Şube Başkanı Alican Yılmaz, ekibiyle birlikte bir pilli bebek alarak, yaptırdığı hediye paketi ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Sevim ailesinin evine gitti. Kızılay görevlilerin çaldığı kapıyı minik Eslem, babasıyla birlikte açtı. Kendisine getirilen hediye paketini açan minik Eslem, istediği bebeği görünce büyük bir sevinç yaşadı. Bugün bayram olduğunu belirten Eslem bebeğini kucağından bırakmayarak, Kızılay görevlilerine teşekkür etti.

Kızılay Çorlu Şubesi Başkanı Alican Yılmaz, ekiplerinin tespit çalışmaları sırasında Eslem'in pilli bebek isteğini ilettiğini belirterek, "Arkadaşlarımız tespit için geldiklerinde minik Eslem'in isteğini sorduklarında pilli bebek istediğini söylemiş. Bizde bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesi ile bunu yerine getirdik. Kendisini mutlu görmek bizleri de mutlu etti" dedi.