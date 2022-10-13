Tekirdağ 3. sayfa haberi | Tekirdağ'da bir ton kaçak şarap ele geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ 3. sayfa haberi | Tekirdağ'da bir ton kaçak şarap ele geçirildi

13.10.2022 11:10

Tekirdağ haberleri: Tekirdağ'da bir ton kaçak şarap ele geçirildi Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 1 ton kaçak şarap ele geçirildi.

Tekirdağ'da bir ton kaçak şarap ele geçirildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 1 ton kaçak şarap ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince alkollü içki kaçakçılığının/sahteciliğinin önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik müşterek operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda Şarköy ilçesinde 1 ikamette ve 1 iş yerinde yapılan aramada, 1 ton el yapımı şarap tabir edilen alkollü içki ele geçirildi.

Operasyonda şüpheli 2 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işleme başlatıldı.

YORUMLAR
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Bir aydır otoparkta duran motosiklet çalıntı çıktı Bir aydır otoparkta duran motosiklet çalıntı çıktı Tekirdağ haberi! Şarköy'de 1 ton sahte şarap ele geçirildi Tekirdağ haberi! Şarköy'de 1 ton sahte şarap ele geçirildi
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Hisarcık, Şarköy, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ 3. sayfa haberi | Tekirdağ'da bir ton kaçak şarap ele geçirildi - Son Dakika

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