Tekirdağ 3. sayfa: Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu: Milyonlarca makaron ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ 3. sayfa: Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu: Milyonlarca makaron ele geçirildi

16.10.2022 12:25

Tekirdağ 3. sayfa haberi: Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu: Milyonlarca makaron ele geçirildi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda milyonlarca makaron ve tütün ele geçirildi.

Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu: Milyonlarca makaron ele geçirildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda milyonlarca makaron ve tütün ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince Çorlu İlçesinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde 3 adres ve 3 araçtaki aramada, 7 milyon 887 bin adet sahte bandrollü boş makaron, 56 bin 680 adet içi doldurulmuş makaron, 12 kg açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheli 3 şahıs hakkında adli işlemlere başlatıldı.

YORUMLAR
500
Tekirdağ haber! Tekirdağ'da 7 milyon 943 bin makaron ele geçirildi Tekirdağ haber! Tekirdağ'da 7 milyon 943 bin makaron ele geçirildi Tekirdağ haberleri! Tekirdağ'da 7 uyuşturucu şüphelisi yakalandı Tekirdağ haberleri! Tekirdağ'da 7 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ 3. sayfa: Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu: Milyonlarca makaron ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
15:44 Futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Kayserispor'un saha görevlisinin yaptığı hareketle sinirden deliye döndü
15:32 41 madencimizin yaşamını yitirdiği faciadan sonra stüdyoya kömür yığdılar
15:17 Plajda cansız bedeni bulunan kızın mektubu açıldı! Kağıtta adı geçen 2 kişi gözaltına alındı
14:21 İran'dan sonra Tunus'ta da halk sokağa döküldü! Polis şiddetinin durması için protesto düzenliyorlar
14:20 Sigaraya yeni zam! Bugünden itibaren geçerli olacak
14:08 Maltepe'de korkunç olay! Annesinin bakıcısını çocuğunun gözü önünde öldürdü
13:38 Maden Mühendisleri Odası Başkanı: Gaz değişiminin fark edilmesi gerekiyordu, sensörlerle ilgili kuşkum var
11:07 Kış aylarının favorisi ıhlamurun kilosu, gram altınla yarışıyor! Fiyatı 600 lirayı geçti
09:55 Sanatçı Selami Şahin'den maden şehitlerine yardım mesajı: Onlara yardım etmek ibadet gibi kutsaldır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 15:51:24. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ 3. sayfa: Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu: Milyonlarca makaron ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement