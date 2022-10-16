Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince Çorlu İlçesinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde 3 adres ve 3 araçtaki aramada, 7 milyon 887 bin adet sahte bandrollü boş makaron, 56 bin 680 adet içi doldurulmuş makaron, 12 kg açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tekirdağ 3. sayfa: Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu: Milyonlarca makaron ele geçirildi - Son Dakika

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