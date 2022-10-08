Tekirdağ'da PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün kentteki faaliyetlerinin deşifresine yönelik olarak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma yapıldı. Polisin titizlikle yaptığı çalışmalarda, sosyal medya siteleri üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik olarak Çerkezköy , Şarköy , Kapaklı, Çorlu ve Ergene ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri... Tekirdağ'da PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu: 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

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