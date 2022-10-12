Tekirdağ 3. sayfa haberi | Tekirdağ'da tütün ve makaron operasyonu - Son Dakika
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Tekirdağ 3. sayfa haberi | Tekirdağ'da tütün ve makaron operasyonu

12.10.2022 00:59
Tekirdağ 3. sayfa haberi | Tekirdağ'da tütün ve makaron operasyonu

Tekirdağ haberi... Tekirdağ'da kaçak tütün ve makarona yönelik düzenlenen operasyonda 177 bin 487 makaron ve 44 kilogram tütün ele geçirildi.

Tekirdağ'da kaçak tütün ve makarona yönelik düzenlenen operasyonda 177 bin 487 makaron ve 44 kilogram tütün ele geçirildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik il genelinde çalışma yapıldı. Çalışmalarda, 129 bin 80 adet doldurulmuş makaron, 48 bin 407 adet boş makaron, 44 kilogram tütün, 2 adet kompresör, 2 adet makaron doldurma makinesi, 114 adet TAPDK bandrolü suç unsuru olarak ele geçirildi.

Toplam 3 olayda 4 şüpheli hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ 3. sayfa haberi | Tekirdağ'da tütün ve makaron operasyonu - Son Dakika

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