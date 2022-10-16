Elazığ'da Hüsniye Keskinbaş'a ait cansız bedenin yol kenarında bulunması Jandarma ekiplerini harekete geçirmişti. Jandarma ekiplerince yapılan araştırmalar sonucunda, Hüsniye Keskinbaş'ı öldüren zanlı ile beraber 1 kişi daha yakalandı. Hüsniye Keskinbaş'ı öldüren zanlı N.Ü. tutuklanırken, kadının cansız bedeni ise gerekli otopsi işlemlerinin ardından Tekirdağ'ın Malkara ilçesine gönderildi.

Kaynak: İHA

Jandarma, Tekirdağ, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tekirdağ 3. sayfa haberi | Elazığ'da öldürülen kadın Tekirdağ'da defnedildi - Son Dakika

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