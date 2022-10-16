Tekirdağ 3. sayfa haberi | Elazığ'da öldürülen kadın Tekirdağ'da defnedildi - Son Dakika
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Tekirdağ 3. sayfa haberi | Elazığ'da öldürülen kadın Tekirdağ'da defnedildi

16.10.2022 17:13

Tekirdağ haberi: - Elazığ'da öldürülen kadın Tekirdağ'da defnedildi Elazığ'da erkek arkadaşı tarafından darp edilerek öldürüldükten sonra çöp merkezi yakınına atılan kadın, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

- Elazığ'da öldürülen kadın Tekirdağ'da defnedildi

TEKİRDAĞ - Elazığ'da erkek arkadaşı tarafından darp edilerek öldürüldükten sonra çöp merkezi yakınına atılan kadın, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Elazığ'da Hüsniye Keskinbaş'a ait cansız bedenin yol kenarında bulunması Jandarma ekiplerini harekete geçirmişti. Jandarma ekiplerince yapılan araştırmalar sonucunda, Hüsniye Keskinbaş'ı öldüren zanlı ile beraber 1 kişi daha yakalandı. Hüsniye Keskinbaş'ı öldüren zanlı N.Ü. tutuklanırken, kadının cansız bedeni ise gerekli otopsi işlemlerinin ardından Tekirdağ'ın Malkara ilçesine gönderildi.

Malkara ilçesindeki Gazi Ömer Bey Camii'nde kılınan cenaze namazına ölen kadının yakınları katılarak, cenaze namazında gözyaşı döktü.

Cenaze namazının ardından Hüsniye Keskinbaş'ın cansız bedeni Asri Mezarlığa defnedildi.

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Elazığ'da kadın cinayetleri: 1 günde 3 kadın öldürüldü Elazığ'da kadın cinayetleri: 1 günde 3 kadın öldürüldü Son dakika haberi! Elazığ'da öldürülen kadının cenazesi Tekirdağ'da toprağa verildi Son dakika haberi! Elazığ'da öldürülen kadının cenazesi Tekirdağ'da toprağa verildi
Kaynak: İHA

Jandarma, Tekirdağ, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ 3. sayfa haberi | Elazığ'da öldürülen kadın Tekirdağ'da defnedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ 3. sayfa haberi | Elazığ'da öldürülen kadın Tekirdağ'da defnedildi - Son Dakika
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