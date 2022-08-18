Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, motosiklet hırsızlarına göz açtırmıyor. Kapaklı Kazım Karabekir Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde çalınan bir motosikletin izini süren jandarma ekipleri, çalıntı motoru Çorlu'da ele geçirdi. Hırsızlık olayıyla ilgili İ.O. ve B.S. adlı iki kişi gözaltına alınırken, çalınan motosiklet sahibine teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ 'da çalınan bir motosiklet, Çorlu 'da ele geçirilerek jandarma ekiplerince sahibine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Jandarma, Kapaklı, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tekirdağ 3. sayfa haberleri... Tekirdağ'da çalınan motosikleti jandarma buldu - Son Dakika

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