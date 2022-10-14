Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince alkollü içki kaçakçılığının/sahteciliginin önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik müşterek operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda Şarköy ilçesinde 1 ikamette ve 1 iş yerinde yapılan aramada, 1 ton el yapımı şarap tabir edilen alkollü içki ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, Hisarcık, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tekirdağ 3. sayfa: Tekirdağ'da bir ton kaçak şarap ele geçirildi - Son Dakika

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