Tekirdağ 3. sayfa: Tekirdağ'da bir ton kaçak şarap ele geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ 3. sayfa: Tekirdağ'da bir ton kaçak şarap ele geçirildi

14.10.2022 00:57
Tekirdağ 3. sayfa: Tekirdağ'da bir ton kaçak şarap ele geçirildi

Tekirdağ 3. sayfa haberi: Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 1 ton kaçak şarap ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 1 ton kaçak şarap ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince alkollü içki kaçakçılığının/sahteciliginin önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik müşterek operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda Şarköy ilçesinde 1 ikamette ve 1 iş yerinde yapılan aramada, 1 ton el yapımı şarap tabir edilen alkollü içki ele geçirildi.

Operasyonda şüpheli 2 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, Hisarcık, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ 3. sayfa: Tekirdağ'da bir ton kaçak şarap ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ 3. sayfa: Tekirdağ'da bir ton kaçak şarap ele geçirildi - Son Dakika
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