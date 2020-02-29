Tekirdağ 3 şehidini gözyaşlarıyla uğurladı(2) - Son Dakika

ŞEHİT KARA'YI 25 BİN KİŞİ UGURLADI

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Geçen yıl Irak 'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda kolundan yaralanıp gazi olan ve Kırklareli 'nin Lüleburgaz ilçesindeki birliğinden gönüllü olarak İdlib 'e giden Kara'nın cenazesi, ilk olarak helallik alınması için baba ocağı önüne getirildi. Binlerce kişinin karşıladığı cenaze evin önüne ulaştığında anne İhbar Kara'yı teselli etmek mümkün olmadı. Acılı anne, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşları döktü.

Şehit Kara'nın naaşı buradan da Aziziye Camii'ne götürüldü. Şehidin güçlükle ayakta duran annesi İhbar Kara ve babası Kemal Kara , taziyeleri kabul etti.

'BUGÜN DÜĞÜN GÜNÜMÜZ'

Yaklaşık 25 bin kişinin katıldığı törende şehidin ağabeyi Suat Kara, "Bugün düğün günümüz" diyerek, "Kardeşim kandil gecesi, mübarek cuma gecesi şehitlik mertebesine ulaştı. Bugün komşularımız, vatandaşlar, protokol üyeleri, kardeşlerimiz düğün günümüzde yalnız bırakmadı. Benim kardeşim terörün ufak, tefek olanı ile değil en büyüğü ile savaşıp, şehit olmuştur. Allah herkese kardeşim gibi böyle bir ölüm nasip etsin" dedi.

ŞENTOP: ÜLKEMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ

Cenaze törenine katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop da " Suriye 'nin İdlib bölgesinde, Esed rejiminin hain hava saldırısında 33 şehit verdik. Bugün memleketimiz Tekirdağ'da, 3 vatan evladımızı son yolculuğuna uğurluyoruz. Şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve ülkemize başsağlığı diliyoruz" diye konuştu.

Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Nihat Kara'nın bando eşliğinde ambulansa alınan cenazesi mezarlığa götürülürken, cadde insan kalabalığıyla dolup taştı. Şehit Kara, Büyükyoncalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.