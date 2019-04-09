Tekirdağ 6 Yaşındaki Özge, İstiklal Marşı'nın 10 Kıtasını Ezbere Okudu

6 yaşındaki Özge, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuduTekirdağ'da yeni polis noktasının açılış törenine ailesi ile birlikte gelen okul öncesi eğitim alan Özge Bulut(6), İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyunca, büyük alkış aldı.

6 yaşındaki Özge, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu



Tekirdağ'da yeni polis noktasının açılış törenine ailesi ile birlikte gelen okul öncesi eğitim alan Özge Bulut(6), İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyunca, büyük alkış aldı.



Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nün merkez Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki yeni polis noktasının açılışı Vali Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt'un da katıldığı törenle açıldı. Vali Yıldırım, insanın olduğu her yerde emniyet teşkilatının olduğunu belirterek, güvenlik güçlerinin vatandaşa hizmet için her zaman hazır olduğunu söyledi. Yıldırım, Önemli olan vatandaşa hizmeti rahatça alabileceği bir yere götürmek. Burada yapılanda o. Daha önceden olan polis noktasının kaldırılmış olmasının eksikliğini hisseden emniyetimiz burada yeniden nokta kurma mecburiyeti hissetmiş. Bugün açılışını hep birlikte yapıyoruz dedi.



İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, yeni polis noktasının hayırlı olması temennisinde bulunarak, Burada önceden planlanan bir polis noktası vardı. Ama yapılmamış. Biz buraya geldiğimiz zaman muhtarımız bizden bir nokta yapılmasını talep etti. Hedefimiz karakol yapmaktı, ancak imkanlarımız şu anlık karakol yapmaya yeterli olmadı. Valimizin destekleriyle karakol büyüklüğünde bir polis noktası yaptık dedi.



Konuşmalarında ardından okul öncesi eğitim alan Özge Bulut(6), protokolün önüne gelerek İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu. Uzun süre alkışlanan Özge'ye Vali Yıldırım ile Emniyet Müdürü Aydın, hediye verdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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